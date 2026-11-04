Οι ανελκυστήρες του κτιρίου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ δημοσιογράφοι που επιχείρησαν να διαφύγουν από τις σκάλες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη, σε κτίριο στην Τιφλίδα της Γεωργίας, όπου στεγάζεται ο τηλεοπτικός σταθμός της αντιπολίτευσης Formula, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοσή του και να εγκλωβιστούν δεκάδες δημοσιογράφοι στην αίθουσα σύνταξης, η οποία γέμισε με πυκνούς καπνούς, σύμφωνα με εργαζομένους του σταθμού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο κτίριο Delisi, με τους καπνούς να εξαπλώνονται στα στούντιο και την αίθουσα σύνταξης του τηλεοπτικού σταθμού.

Η δημοσιογράφος του TV Formula, Σόφο Βαρντιασβίλι, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Interpress ότι 22 εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί στην αίθουσα σύνταξης, καθώς πυκνός καπνός είχε καλύψει τα κλιμακοστάσια του κτιρίου.

«Είμαστε 22 άτομα στην αίθουσα σύνταξης. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς», ανέφερε.

«Οι πυροσβέστες ανέβηκαν και μας είπαν ότι αυτό είναι το ασφαλέστερο σημείο για να παραμείνουμε. Έχουμε κλείσει την πόρτα, καθώς υπάρχει πυκνός καπνός παντού», πρόσθεσε.

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Σύμφωνα με την ίδια, οι ανελκυστήρες του κτιρίου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ δημοσιογράφοι που επιχείρησαν να διαφύγουν από τις σκάλες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Η δημοσιογράφος του TV Formula, Νίνο Ζιζιλασβίλι, απηύθυνε έκκληση για άμεση βοήθεια μέσω Facebook.

«Έχουμε διακόψει τη μετάδοση. Ορισμένα μέλη της ομάδας μας δεν μπορούν να βγουν έξω εξαιτίας του καπνού», έγραψε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από Euronews.com