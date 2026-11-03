Λόγω της φωτιάς υπάρχει έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Θεσμοφορίου, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ή για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία το κτίριο που έχει εκδηλωθεί η φωτιά βρίσκεται απέναντι από την Πύλη Ε3. Ειδικότερα, η φωτιά μαίνεται σε σε οίκημα που βρίσκεται απέναντι από το σημείο απ’ όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό την Κρήτη, στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ.