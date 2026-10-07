Κόντρα δίχως τέλος για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μεταφέρουν το παρασκήνιο γύρω από την κόντρα χωρίς τέλος.

Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου ο Νίκος Καρβέλας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει ανοιχτά τη δική του πλευρά και άποψη.

Μέσα από το τετρασέλιδο δελτίο τύπου αναφέρεται σε οικονομικές εκκρεμότητες, αλλά και σε καλλιτεχνικές διαφωνίες.

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση απαντά μέσω σχετικής ανακοίνωσης, ισχυριζόμενη ότι ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε λίγο πριν την μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ την απείλησε ότι θα την διασύρει στα μέσα ενημέρωσης.

«Θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου», τονίζει η τραγουδίστρια.

Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι είπε ψέματα στη δήλωσή του και τονίζει πως το πιο οδυνηρό για εκείνη δεν είναι «η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ».

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Το ερώτημα που προκύπτει είναι το τι επρόκειτο να συμβεί στην περίπτωση που ο δημιουργός απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Όπως μάλιστα σημείωσε ο Νίκος Καρβέλας στη δήλωσή του, στη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ένα μεγάλο ποσοστό των τραγουδιών που ακούστηκαν φέρουν τη δική του υπογραφή.

Η δημόσια αντιπαράθεση που έχει πλέον δημιουργηθεί φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των δικαιωμάτων πάνω στα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί από τον Καρβέλα και έχει ερμηνεύσει η Βίσση.

Οι δικηγόροι των δύο αντίπαλων πλευρών απαντούν στα ερωτήματα

Ο Όθων Παπαδόπουλος, το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» εξηγώντας το νομικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία ενός έργου:

«Το νομικό πλαίσιο είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οποιουδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος.

Σε δεύτερο χρόνο, ο κ. Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στην ιδιάζουσα περίπτωση της Άννας Βίσση, καθώς ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της ανήκει στον Νίκο Καρβέλα.

«Έχει στοιχεία μοναδικότητα από νομική άποψη η συγκεκριμένη περίπτωση γιατί είναι πολύ σπάνια περίπτωση στην οποία σχεδόν το σύνολο του καλλιτεχνικού έργου που έχει ερμηνεύσει η η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα ανήκει σε έναν δημιουργό και η αιτία είναι η ιδιαίτερη προσωπική σχέση που συνδέει τις δύο πλευρές και το δεύτερο είναι ότι απ’ ότι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια γραπτή προϋπάρχουσα συμφωνία».

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Δικηγόρος Άννας Βίσση - Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος απαντά στα ερωτήματα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, το πρωί της Τετάρτης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Αναφερόμενος στο θεσμοθετημένο νόμο αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, εξήγησε ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει κάθε νομικό δικαίωμα να απαγόρευση στην Βίσση να ερμηνεύει τις δημιουργίες του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί τέτοιου είδους οδηγία, ωστόσο, μία τέτοια απόφαση μπορεί να αποβεί μοιραία και για τις δύο πλευρές.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξήγησε ότι βάσει νόμου ο Νίκος Καρβέλας προστατεύει το καλλιτεχνικό του έργου, ωστόσο και η Άννα Βίσση, ως ερμηνεύτρια διαθέτει συγγενικά δικαιώματα.

«Πράγματι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο συνθέτη γιατί έχει δικαιώματα. Εάν τα απαγόρευση ο κ. Καρβέλας με βάση το νόμο η Άννα Βίσση δεν μπορεί να κάνει συναυλία με τα δικά του τραγούδια. Και όταν η Άννα Βίσση δεν θα κάνει συναυλία με τα δικά του τραγούδια, ο κ. Καρβέλας δεν θα λαμβάνει και αυτός τα πνευματικά δικαιώματα και ποσοστά που έπαιρνε μέχρι πρότινος από τις συναυλίες ο κ. Καρβέλας. Είναι μία απόφαση που μπορεί να πάρει ο κ. Καρβέλας βάσει νόμου έχει τη δυνατότητα… Αλλά νομίζω ότι οι απώλειες θα είναι και για τις δύο πλευρές, τουλάχιστον οικονομικές», αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος.

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