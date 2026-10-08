Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα.

Την δική του οπτική παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς για την κόντρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!», εκφράζοντας την άποψή του ότι οι δύο καλλιτέχνες θα έπρεπε να προχωρήσουν σε νέα διαπραγμάτευση μεταξύ τους.

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλά, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο το καλλιτεχνικό δίδυμο συνεργαζόταν παλαιότερα: «Το θέμα αυτό, που δυστυχώς, με λυπεί πραγματικά και για τους δύο αυτούς ανθρώπους, και όχι μόνο, και για το γύρω – γύρω, για τους μουσικούς τους. Δηλαδή, όταν εγώ πήγαινα να ακούσω την Άννα, δεν ήταν μόνο αυτό, έβλεπα τον Καρβέλα πώς το έκανε. Άσε που η Άννα όποτε βρισκόμασταν μιλούσε με τις ώρες για το Νίκο Καρβέλα, σαν πιο ερωτευμένη από ποτέ αλλά εγκεφαλικά πλέον, που ήταν υπέροχο».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Όλη η μουσική, τι παλμό, τι υπέροχα πράγματα. Δηλαδή, να διαμελίζεις μία μουσική μπάντα για ‘χ’ ‘ψ’ λόγους, αυτό είναι το μεγαλύτερο, για εμένα, άσχημο πράγμα. Ανεξάρτητα το ότι εκτόπισε κάποιους φίλους, γιατί κάποιος θέλει να κάνει μία καινούργια αρχή. Για εμένα όμως, που είμαι ένας άνθρωπος του κόσμου… βλέπω ότι όταν αλλάζεις κάνεις άλλες συνθήκες… Τι είναι αυτό που σε έκανε να απαρνηθείς κάποιες φιλίες… Για να κάνεις τι; Αρχικά, μπορώ να το δικαιολογήσω…».

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Η συμβουλή του Λάκη Γαβαλά στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στους λόγους που ο ίδιος θεωρεί ότι έφερε τους δύο καλλιτέχνες σε αυτό το σημείο:

«Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσω τηλεφώνων και πραγμάτων, πολύ πριν. Θεωρώ ότι δεν αποδέχτηκε όλη αυτή την αλλαγή. Όχι γιατί θα του έπαιρναν την Άννα, γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί για την Άννα να είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, που η Άννα δεν είχε μάθει έτσι, και κάπου την συνεπήρε ένα άλλο όνειρο, το οποίο όμως καλλιτεχνικά δεν θα μπορούσε να είναι σαν το δικό τους. Σαν αυτές τις ώρες τις ατελείωτες που καθόντουσαν εκεί να φτιάξουν τις μουσικές τους και όλα».

Σε ό,τι αφορά την Άννα Βίσση, πρόσθεσε: «Η Άννα το καταλαβαίνει. Απ’ την άλλη μεριά έχει και τους ενθουσιασμούς που μπορεί να της λείπανε σαν μικρό κορίτσι, σαν μια πενηντάρα, εξηντάρα, και τους βρήκε τώρα… Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένα άτομο σαν την Άννα να τους απορρίψει… και τους ζει αυτή τη στιγμή. Κακώς για μένα. Δηλαδή εγώ όταν βλέπω ας πούμε μια εικόνα σε μια θάλασσα, να είναι ντυμένη με ένα μισό στήθος έξω και να έρχεται κάποιος και να της λέει ‘αυτό είναι χιτάρα’, δεν νομίζω ότι την δικαιολογεί αυτή η υπόσταση όταν έχει αυτή τη φωνή…».

Κλείνοντας ο Λάκης Γαβαλάς, θέλησε να προσθέσει το δικό του σχόλιο, δίνοντας παράλληλα τη δική του συμβουλή στο καλλιτεχνικό δίδυμο: «Τον Νίκο τον ενοχλούσαν ίσως όλα αυτά τα πράγματα. Τους άλλους τους ενοχλούσε γιατί δεν αφήναν την Άννα να το χαρεί όπως επέλεξε να το χαίρεται, γιατί κανείς δεν την πίεσε να είναι έτσι. Και τελικά εκεί ήρθε αυτός ο διαπληκτισμός και θεωρεί ότι δεν ήταν πια στο βεληνεκές που έπρεπε. Η Άννα έλεγε ‘τι λες βρε Νίκο μου, τόσο καιρό στερήθηκα… τώρα θέλω να απελευθερωθώ’... Θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσαν να το διαπραγματευτούν ξανά. Είναι βλακεία, για εμένα, να πετάξουν όλο αυτό το πράγμα… Θ αέλεγα να γράψουν μία καινούργια ‘παραγγελία’ που να είναι στα μέτρα και των δύο… Ο ένας να την επιλέγει και ο άλλος να την πουλάει, να είναι ευτυχισμένο και το κοινό, που είναι και οι καταναλωτές…», κατέληξε ο Λάκης Γαβαλάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlzb0b1nn8ih?integrationId=40599y14juihe6ly}