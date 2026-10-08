Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τις αυξομειώσεις στο βάρος

Με αφορμή τη νέα έκθεση φωτογραφίας που ετοιμάζει και τον σκοπό στον οποίο απευθύνεται, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην έννοια του bullying, αποκαλύπτοντας ότι πλέον ακούει σχόλια για το βάρος του.

Παράλληλα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους επιλέγουν να προχωρούν σε τέτοιου είδους σχολιασμούς.

«Ένα μέρος των χρημάτων της έκθεσης θα πάνε για το bullying στο ‘Χαμόγελο του παιδιού’. Το θεωρώ ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα», εξήγησε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Με αφορμή μάλιστα τη δήλωσή του, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Το περισσότερο bullying το έφαγα τώρα με τα κιλά που έβαλα… Γενικά, δεν έφαγα πολύ bullying στη ζωή μου σα νεαρός… Πιο πολύ μπορώ να σου πω… Πρέπει κάποια στιγμή να ορίσουμε και τι είναι bullying. Θα ήθελα να μάθουμε τα όρια του bullying. Αυτό που έχω στο μυαλό μου εγώ, είναι ότι bullying είναι οτιδήποτε στεναχωρεί τον άλλον, τον προσβάλει, τον κάνει να νιώθει κατώτερο, τον κάνει να νιώθει μειονεκτικά. Για εμένα αυτό είναι bullying».

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Γρηγόρης Αρναούτογλου για το bullying: «Εκείνη την ώρα πικραίνομαι, με πληγώνει λίγο»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, πρόσθεσε: «Εγώ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου πολλά κιλά, ήμουν όλη μου τη ζωή αδύνατος μέχρι τα 40, με κάποιες λίγες αυξομειώσεις, 5 κιλά, 4, όχι τώρα που έφτασα στα όρια της παχυσαρκίας. Γι’ αυτό και πολλές φορές κάνω ανοιχτά τη συζήτηση για τα κιλά, μπας και κάποιοι σταματήσουν και καταλάβουν ότι δεν είναι πλάκα… Δεν ξέρει ο άλλος αν εγώ έχω βάλει αυτά τα κιλά αν είμαι άρρωστος, ούτε θέλω να μιλήσω δημοσίως για το θέμα της υγείας μου, δεν αφορά και κανέναν, έτσι. Δεν ξέρει, κάθε γυναίκα, κάθε άντρας γιατί έβαλε αυτά τα κιλά…».

Τέλος, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό όταν ένας άγνωστος στο δρόμο αναφέρθηκε στα κιλά του: «Το πρωί ένας κύριος μου είπε έξω από το ραδιόφωνο ‘πωπω πάχυνες, πώς έγινες έτσι Γρηγόρη;’ και του λέω ‘καμία καλημέρα θα μας πεις; Τι είναι αυτά που λες; Ξέρεις για ποιον λόγο έχω παχύνει’. Μαζεύτηκε. Απαντάω πια. Απαντάω, για να μην το κάνεις σε κάποιον άλλον. Εκείνη την ώρα πικραίνομαι, με πληγώνει λίγο, αλλά αυτοσαρκάζομαι με αυτό».

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