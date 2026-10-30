Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων.

Πέφτει απόψε η αυλαία των απολογιών των κατηγορουμένων για «Το Χωριάτικο», οι οποίοι διήρκεσαν δύο ολόκληρες ημέρες. Οι τελευταίοι από τη δεύτερη ομάδα των 29 εκ των συνολικά 59 κατηγορουμένων συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα την απολογία τους.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κριθεί προφυλακιστέοι 10 κατηγορούμενοι. Πριν από λίγο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, πήρε το δρόμο για τη φυλακή μία λογίστρια.

Αντίθετα, σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε ο αρχιλογιστής, πατέρας της, λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας.

Σήμερα, δεύτερη μέρα των απολογιών, την πόρτα των τριών ανακριτών που έχουν οριστεί πέρασαν, κατηγορούμενοι που φέρονται ως «εκτελεστικοί βραχίονες» της εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» λογιστές και υπάλληλοι επιχειρήσεων που διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, δεν συνδέονται με παράνομες πράξεις και δεν έχουν καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση. Όπως υποστήριξαν στους ανακριτές, οι ίδιοι εκτελούσαν εντολές, σε πολλές περιπτώσεις αμειβόμενοι με χαμηλούς μισθούς.