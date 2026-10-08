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Οι φωτογραφίες από το κοινό του ταξίδι.

Ένα ακόμη ταξίδι κατάφεραν να οργανώσουν η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος, οι οποίοι αναχώρησαν από την Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες.

Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, εντόπισε το ζευγάρι στο αεροδρόμιο, με την Ελένη Μενεγάκη, να απαντά με χαμόγελο στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πλέον έχει την ευκαιρία να ευχαριστιέται περισσότερο τα ταξίδια της:

«Ταξιδάκι, κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο… Όχι, απλά τώρα τα χαίρομαι περισσότερο».

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Η γνωστή παρουσιάστρια, ωστόσο, δεν είχε αποκαλύψει αρχικά τον προορισμό της.

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Το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όμως, η Ελένη Μενεγάκη, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μέσω της δημοσίευσής της, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται στη νοτιοανατολική Γαλλία και συγκεκριμένα στην Προβηγκία.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος, είχαν βρεθεί στην Άνδρο, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους συγγενικά πρόσωπα.

Μαζί τους ήταν ο αδερφός και ο γιος της παρουσιάστριας.

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