Η ανάρτηση του ερμηνευτή για την Άννα Βίσση.

Τη δική του θέση σχετικά με τους χαρακτηρισμούς που συνοδεύουν το τελευταίο διάστημα την Άννα Βίσση, εξέφρασε δημόσια ο Λάκης Παπαδόπουλος, παίρνοντας αποστάσεις από όσους κάνουν λόγο για τη «μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια των τελευταίων 50 ετών».

Η τοποθέτηση του γνωστού καλλιτέχνη ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομα της Άννας Βίσση βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, λόγω της έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης με τον Νίκο Καρβέλα.

Η ανάρτηση του Λάκη Παπαδόπουλου

Ο Λάκης Παπαδόπουλος σχολίασε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τα εγκωμιαστικά σχόλια που γίνονται για την πορεία της Άννας Βίσση, αφήνοντας να εννοηθεί πως θεωρεί υπερβολικούς ορισμένους από τους χαρακτηρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

«Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα, ώπα. Αυτό με ενοχλεί… λίγο φρένο παιδιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

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