Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της.

Στη μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνισης και στην απώλεια 36 κιλών αναφέρθηκε η Σοφία Βογιατζάκη στην κάμερα του «Happy Day»

«Έχω διώξει κι άλλο βάρος. Το ζήτημα είναι να χάσω λίγο ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μη τα ξαναπάρω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος που τα διατηρώ. Δεν στερούμαι κάτι, αν θελήσω την πάστα, θα τη φάω. Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά», ανέφερε.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχασε τα κιλά ή ίδια τόνισε: «Περπάτημα κάνω. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική. Εντάξει, αν θες χρόνο βρίσκεις, αλλά δεν την αγαπάω πολύ τη γυμναστική. Περπατάω πολύ μαζί με τον σκύλο».

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