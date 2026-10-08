«Παιχνιδάκια με εμάς, θα μπορούσε εξαρχής να μου πει δεν θέλω να βγω στην εκπομπή, δεν μου αρέσει η εκπομπή…», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Τη δική της οπτική θέλησε να παραθέσει το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ξεκαθαρίζοντας το τι ακριβώς συνέβη την Τετάρτη ανάμεσα στην ίδια και τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε μία έντονη συζήτηση αναφορικά με τις εμφανίσεις του δικηγόρου στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Η παρουσιάστρια του Happy Day υποστήριξε ότι ο κ. Δημητρακόπουλος της είχε αναφέρει πως η πλευρά της Άννας Βίσση του υποδείκνυε σε ποιες εκπομπές θα εμφανιστεί, κάτι που όπως υποστήριξε η Τσιμστιλή, διαψεύστηκε όταν η ίδια επικοινώνησε με πρόσωπα από την πλευρά της ερμηνεύτριας.

Παράλληλα, ο κ. Δημητρακόπουλος φέρεται να απάντησε έμμεσα στην παρουσιάστρια, ενόσω βρισκόταν στον αέρα της εκπομπής που παρουσιάζει η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, είχε αναφέρει: «Με έχουν τσιγκλήσει άλλοι, είμαι τσιγκλημένη», ενώ πρόσθεσε με χιούμορ «Ζαμέ Κορωπί», μία φράση του δικηγόρου της Άννας Βίσση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η οποία είχε γίνει viral πριν από κάποια χρόνια.

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Η τοποθέτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Σήμερα, Πέμπτη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ξεκαθάρισε τη θέση της σημειώνοντας αρχικά:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που με αφορά… Χθες εδώ τελειώνοντας τη συζήτηση με τον Διονύση Θανασούλα, μεταξύ αστείου και σοβαρού είπα ‘μη με τσιγκλάτε, είμαι ήδη τσιγκλημένη, Ζαμέ Κορωπί’, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προφανώς ο εκνευρισμός μου προέκυψε από ένα θέμα που συνέβη ανάμεσα σε εμένα και τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Γενικά, λόγω της ιδιότητάς του, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας σεβασμός... Ο κ. Δημητρακόπουλος όμως, μετά βγαίνοντας στην Κατερίνα Καινούργιου, άφησε ένα υπονοούμενο λέγοντας ‘κάποιοι παρουσιαστές θύμωσαν γιατί δεν είναι δυνατόν να διχοτομηθώ’, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως κάποιος έχει παράπονο από αυτόν. Πολλοί βιάστηκαν να συμπεράνουν ότι η απάντησή του ήταν προς εμένα. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είχα καμία συμφωνία με τον κ. Δημητρακόπουλο να βγει στην εκπομπή. Ούτε μου είπε κάτι τέτοιο και τελικά βγήκε στην Καινούργιου μετά στον Λιάγκα, μετά σε ένα σεργιάνι σε δέκα κανάλια…».

Παράλληλα, η Τσιμτσιλή, εστίασε στο συμβάν που την ενόχλησε περισσότερο, προσθέτοντας στην τοποθέτησή της: «Ο δικός μου εκνευρισμός απέναντι στον κύριο Δημητρακόπουλο ήταν για έναν ισχυρισμό. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ψευδή, γιατί είναι βαρύς όρος που όμως, δεν ανταποκρίθηκε στην πραγματικότητα σύμφωνα με την άλλη πλευρά. Ο κ. Δημητρακόπουλος επί δύο ημέρες μου έλεγε ότι η παραγωγή της συναυλίας είναι αυτή που του επιλέγει και του υποδεικνύει σε ποια εκπομπή θα βγει να μιλήσει και ότι από την πρώτη μέρα η παραγωγή του υπέδειξε να βγει στον κύριο Λιάγκα, τη δεύτερη μέρα στην κυρία Καινούργιου. Αυτά όλα που σας λέω υπάρχουν σε γραπτά μηνύματα, αν μου ζητηθούν. Όταν εγώ μέσα από την ομάδα μου έψαξα να δω αν όντως η παραγωγή της Άννας Βίσση, της οικογένειας Κούστα επιλέγει τις εκπομπές στις οποίες ο κ. Δημητρακόπουλος θα βγει για να μιλήσει για το θέμα, μου ξεκαθαρίστηκε ρητά και απερίφραστα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όταν λοιπόν του το είπα πάλι μου είπε ότι έχω λανθασμένη πληροφόρηση. Εγώ το άφησα στο χιούμορ λέγοντας αυτό το υπονοούμενο, το ‘Ζαμέ Κορωπί’... Από τη στιγμή που η εκπομπή της Κατερίνας έπεται της δικής μου πώς θα διχοτομηθεί; Μήπως εννοούσε τον κύριο Λιάγκα που όπως ο ίδιος μου είπε σε μήνυμα αρχικά ότι του το ακύρωσε για να βγει στην κυρία Καινούργιου, αλλά μετά βγήκε στον κύριο Λιάγκα; Ας βρει ο κύριος Δημητρακόπουλος την ατζέντα με τις εμφανίσεις του για να τα διαχειριστεί σωστά. Παιχνιδάκια με εμάς, θα μπορούσε εξαρχής να μου πει δεν θέλω να βγω στην εκπομπή, δεν μου αρέσει η εκπομπή…».

Η απάντηση από τη Σίσσυ Χρηστίδου

Το πρωί της Πέμπτης, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», πρόβαλε το σχετικό απόσπασμα σχολιάζοντας την τοποθέτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και την έκταση που έχει λάβει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η παρουσιάστρια του MEGA, ξεκαθάρισε τη δική της θέση αναφέροντας: «Η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς κάπως έτσι ήρθαν οι πληροφορίες από τον κ. Δημητρακόπουλο, ότι η οικογένεια Κούστα αποφασίζει… Ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην αρέσουν… Εγώ το σέβομαι αυτό, απόλυτα. Ούτε από τη δική μας πλευρά επιβεβαιώθηκε η αλήθεια είναι, ότι αυτή η κατεύθυνση έχει έρθει από εκεί… Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια, αλλά καταλαβαίνω τη Σταματίνα πώς το λέει… Αυτά συμβαίνουν», τόνισε αρχικά.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια εξήγησε: «Είπε (σ.σ η Τσιμτσιλή) ότι δεν υπήρχε υπόσχεση, όπως δεν υπήρχε και σε εμάς. Αλλά, η αλήθεια είναι, ότι εχθές όλοι θέλαμε να φιλοξενήσουμε τον κ. Δημητρακόπουλο. Ο κ. Δημητρακόπουλος επιλέγει πού θα βγει μόνος του… Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε εμάς… Ότι ο ίδιος αισθάνεται πιο άνετα να βγει στην Καινούργιου… αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις, ο κάθε ένας όπου αισθάνεται άνετα…», εξηγώντας παράλληλα, ότι ο κ. Δημητρακόπουλος είχε προσκληθεί στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και σήμερα, ωστόσο δεν έδωσε το «παρών».

«Εγώ το σέβομαι απόλυτα, είναι επιλογή του και τη σέβομαι… Εμείς προσπαθούμε πάντα να προσεγγίζουμε και τις δύο πλευρές… Να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είπα ποτέ στον κ. Δημητρακόπουλο ‘μην βγείτε στην Καινούργιου’ για να βγείτε εδώ’. Του είπα ‘βγείτε όπου είναι, αλλά ελάτε και εδώ’. Σέβομαι πάντα τους συναδέλφους και πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για όλους…», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.

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