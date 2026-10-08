Όσα είπε ο παρουσιαστής στον ηθοποιό για την... κόντρα με τον συνεργάτη του.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξενήθηκε στο Πρωινό την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται, κλείνοντας τη συνέντευξη, στην παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην εκπομπή και στην απόφασή του να μη φέρει κανέναν από τους δύο σε δύσκολη θέση.

«Θέλω να το αναφέρω για να μην ειπωθεί ότι το απέφυγα. Φέτος συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Δεν πρόκειται να κάνω κάποια έκπληξη να τον φέρω εδώ, καθώς πρόκειται για προσωπικό σας ζήτημα. Σέβομαι απόλυτα και τους δυο σας και δεν ήθελα να παγιδεύσω ούτε εσένα ούτε εκείνον. Τις προηγούμενες ημέρες το έκανα θέμα στα αστεία, αλλά τώρα προτιμώ να το σεβαστώ. Το ξεκαθαρίζω απλώς για να μην αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δε σε ρώτησα», εξήγησε ο παρουσιαστής.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr