Η αποκάλυψη του Μίλτου Καρατζά για την επαγγελματική πορεία της Άννας Βίσση και το «τελεσίγραφο» από τον Νίκο Καρβέλα.

Ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν έκανε ο Μίλτος Καρατζάς, μιλώντας για τη σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Με αφορμή τη μεγάλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, ο μουσικός παραγωγός και πρώην συνεργάτης τους θυμήθηκε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου 40 χρόνια, όταν η Άννα Βίσση είχε την ευκαιρία να κυνηγήσει μία διεθνή καριέρα.

Συγκεκριμένα, ο Μίλτος Καρατζάς, εξήγησε πως η ερμηνεύτρια έπειτα από παρότρυνσή του, είχε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να ταξιδέψει στην Ιαπωνία και να συμμετάσχει σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά Φεστιβάλ.

Ο Νίκος Καρβέλας ωστόσο, δύο ημέρες πριν την αναχώρησή της από την Ελλάδα, εξέφρασε την αντίθεσή του, λέγοντάς της, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Μίλτος Καρατζάς: «Ξέχνα με εμένα, δεν θα ξανά συνεργαστούμε».

Άννα Βίσση: Το ταξίδι στην Ιαπωνία που δεν έγινε ποτέ

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο Μίλτος Καρατζάς αναφέρει:

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«Η Άννα ήταν πάντα πάρα πολύ ήρεμη και είναι η πρώτη φορά που την βλέπω να αντιδρά με αυτό τον τρόπο. Ο Νίκος, η αλήθεια είναι ότι θέλει οπωσδήποτε να περάσει τη δική του άποψη», ανέφερε αρχικά για τους δύο καλλιτέχνες.

«Πριν από περίπου 42 – 43 χρόνια, εγώ ήθελα να στείλω την Άννα σε ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ που θα γινόταν στην Ιαπωνία, και επειδή εκεί οι Ιάπωνες μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, θα ‘θελαν να τη βγάλουν πρώτη για να μπορέσει μετά να κάνει η Άννα να βγει και να κάνει καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά, δεν πήγε, γιατί δυο μέρες πριν ο Νίκος, ο οποίος δεν ήθελε να μπαίνει στα αεροπλάνα, την παίρνει τηλέφωνο και της λέει: ‘Άκουσε να δεις αν θες να πας εκεί να το κάνεις, πήγαινε, αλλά ξέχνα με εμένα. Τέρμα, δεν θα ξανά συνεργαστούμε ποτέ’. Όταν σε τέτοιο πράγμα, το οποίο ήταν τρομερά σημαντικό γι’ αυτήν τότε, δεν αντιδρούσε και δεχόταν οτιδήποτε έλεγε ο Νίκος, ο Νίκος έμαθε, λοιπόν, να ζητάει πάντα αυτό που θέλει και να το διεκδικεί και να το πετυχαίνει. Ουσιαστικά, η Άννα πληρώνει αυτή την σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών».

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