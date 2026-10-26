Ατάκα «φωτιά» από τον Ακύλα.

Η φωτογράφιση της Σταυρούλας στο σημερινό επεισόδιο του GNTM προκάλεσε τον έντονο σχολιασμό από τους συμπαίκτες της, αλλά και τη δική της στενοχώρια, καθώς η δοκιμασία φαίνεται να τη δυσκόλεψε αρκετά.

Η Σταυρούλα Μαυρομάτη, δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στο επίκεντρο των σχολιασμών, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των συμπαικτών της ο χαρακτήρα της διαφοροποιείται όταν οι κάμερες καταγράφουν τις κινήσεις τους.

Η ίδια, σήμερα, έπρεπε να ποζάρει φορώντας καλώδια στο κορμί της, τα οποία αντιπροσώπευαν τα εγκλωβισμένα της συναισθήματα.

Με την ολοκλήρωση της φωτογράφισης, η Σταυρούλα δάκρυσε και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Άρχισα να παλεύω με τα καλώδια και φανταζόμουν ότι ήταν όλες αυτές οι ανασφάλειες και τα λόγια του κόσμου που ήταν τόσο βαριά… Δεν μπορούσα ούτε ένα καλώδιο να σηκώσω…».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Προσπαθούσα πάρα πολύ να τα σηκώσω, να βάλω κάτι πάνω μου γιατί είχαν πέσει όλα».

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GNTM 7: Η ατάκα του Ακύλα για τη Σταυρούλα

Οι διαγωνιζόμενοι, τη στιγμή που η Σταυρούλα βρισκόταν μέσα στο ρινκ, σχολίαζαν επικριτικά την προσπάθειά της, αλλά και την εναλλαγή των συναισθημάτων της.

Ο Ακύλλας, μιλώντας στην κάμερα για την Σταυρούλα, αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της μέσα στο σπίτι, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργεί μπροστά στου κριτές: «Η Μαυρομάτη, νομίζω τα ήθελε και τα έπαθε που δεν έχει οπαδούς πλέον. Ξέρει πώς να μεταμορφώνεται πίσω από την κάμερα, να μας κράζει όλους και να μας κοροϊδεύει στα σετ μας. Πώς να μεταμορφώνεται μπροστά στην κάμερα και να καλοπιάνει τους κριτές».

«Η Σταυρούλα είναι η κλαψιάρα του σπιτιού, όλη την ώρα παραπονιέται, πραγματικά, δεν την έχω ακούσει να λέει κάτι καλό. Μόνο γκρινιάζει», ανέφερε με τη σειρά της η Άννα.

{https://www.youtube.com/watch?v=VLSUorjHnWg&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=2}