Ο Νίκος Καρβέας ανακαλεί τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Αναλυτικά η ανακοίνωση μέσω της δικηγόρου του.

Σε νέα βάση έχει περάσει η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με τους δύο καλλιτέχνες να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Στο προσκήνιο έρχεται πλέον και το ζήτημα της ερμηνείας των τραγουδιών του συνθέτη από την ερμηνεύτρια.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει συνδέσει το όνομά του με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της Άννας Βίσση, με την πλειοψηφία του ρεπερτορίου της να φέρει την υπογραφή του.

Το πρωί της Πέμπτης, εμφανίστηκαν δημοσιεύματα για ασφαλιστικά μέτρα, όμως αυτά δεν έχουν κατατεθεί, άρα δεν υπάρχει απαγόρευση της ερμηνείας των τραγουδιών του συνθέτη στην Άννα Βίσση.

Ωστόσο, με ανακοίνωση της δικηγόρου του κας Αρχοντούλας Ι.Παπαπαναγιώτου τα τραγούδια του θα παίζονται μόνο με δική του άδεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Τα τραγούδια του είναι νομικά έργα του ίδιου, και στο εξής θα αποφασίζει εκείνος για τις ζωντανές εμφανίζεις, ποιος θα μπορεί να τα ερμηνεύει και υπό ποίους όρους».

Σημειώνει ότι στις 30/09 απέσυρε τα δικαιώματα από τον οργανισμό που τα διαχειριζόταν μέχρι πρότινος και εφεξής, όσον αφορά τις συναυλίες και τις ζωντανές ερμηνείες των τραγουδιών, θα πρέπει να υπάρχει η δική του άδεια και συγκατάθεση για να ερμηνεύονται.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται πλέον η νέα παραγωγή έργων του χωρίς την γραπτή άδειά του, ακόμη και αν κάποια από αυτά έχουν ήδη ηχογραφηθεί.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αποσαφηνίζεται:

«Ο κ. Νίκος Καρβέλας, ως δημιουργός των μουσικών έργων (συνθέσεων και στίχων), είναι ο δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών. Η πλειονότητα των τραγουδιών του κ. Νίκου Καρβέλα έχει ερμηνευτεί από την κα Άννα Βίσση.

«Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιουσιακά και ηθικά), είναι απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός έχει δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των έργων του σε οποιοδήποτε τρίτο».

Αναλυτικά η νέα ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται από την πληρεξούσια δικηγόρο του κ. Νίκου Καρβέλα προς το σκοπό της διευκρίνισης ζητημάτων που αφορούν τις νομικές θέσεις του. Κρίνεται εισαγωγικά απαραίτητη η διασάφηση ορισμένων βασικών εννοιών του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να επεξηγηθεί η διαμορφωθείσα νομική και πραγματική κατάσταση που αφορά στην εν λόγω υπόθεση.

1. Ο κ. Νίκος Καρβέλας, ως δημιουργός των μουσικών έργων (συνθέσεων και στίχων), είναι ο δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών. Η πλειονότητα των τραγουδιών του κ. Νίκου Καρβέλα έχει ερμηνευτεί από την κα Άννα Βίσση.

2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιουσιακά και ηθικά), είναι απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός έχει δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των έργων του σε οποιοδήποτε τρίτο.

3. Η ζωντανή ερμηνεία και εκτέλεση μουσικών έργων ενώπιον κοινού (π.χ. με συναυλίες, ζωντανές εμφανίσεις κ.λπ.) συγκαταλέγεται στα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης (εκτελεστικά δικαιώματα). Αποτελεί κοινή πρακτική διεθνώς, και εδώ και σχεδόν 100 χρόνια στην Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν των συνθετών και στιχουργών να αναθέτουν, για καθαρά πρακτικούς λόγους είσπραξης, την διαχείριση αυτή σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ). Η είσπραξη των δικαιωμάτων γίνεται βάσει αμοιβολογίου που είναι κοινό για όλους τους δημιουργούς- μέλη του ΟΣΔ.

4. Εν προκειμένω, ο κ. Νίκος Καρβέλας υπήρξε μέλος του ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση (δυνάμει σχετικής Σύμβασης Ανάθεσης) όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιουσιακή εξουσία των ζωντανών δημόσιων ερμηνειών/εκτελέσεων. Ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση χορήγησε άδεια στην εταιρία παραγωγής D&A LIVE CONCERTS για την διεξαγωγή της συναυλίας στο ΟΑΚΑ -όπως ήταν υποχρεωμένος από το ισχύον νομικό πλαίσιο-, μίας συναυλίας όπου το σύνολο σχεδόν των ερμηνευθέντων και εκτελεσθέντων τραγουδιών, αποτελούσαν έργα δημιουργίας του κ. Νίκου Καρβέλα.

5. Είναι πασίγνωστο στη συγκεκριμένη αγορά και διεθνώς καθιερωμένο, ότι η τυπική άδεια που χορηγείται από τον αρμόδιο ΟΣΔ, δεν υποκαθιστά, αλλά λειτουργεί παράλληλα με την ατομική συμφωνία που ο δημιουργός δύναται να διατηρεί με τον εκάστοτε χρήστη των έργων του (εταιρεία παραγωγής κλπ). Η συγκεκριμένη πρακτική είναι εξαιρετικά συνήθης, ειδικά σε περιπτώσεις που μία συναυλία αφορά αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά μουσικά έργα του ίδιου δημιουργού. Oπως αναφέρει ο κ. Νίκος Καρβέλας στις ανακοινώσεις του, αυτή είναι η συμφωνία που ίσχυε όλα τα έτη συνεργασίας του με την κα Άννα Βίσση, συμπεριλαμβανομένης και της επίμαχης συναυλίας.

6. Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026. Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).

7. Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Αννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο.

8. Συναφώς, επισημαίνεται ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας προτίθεται να υπαναχωρήσει από, άλλως και σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει, οποιαδήποτε σύμβασή του με τρίτους μουσικούς εκδότες κ.λπ., και συνακόλουθα ο άνω δημιουργός θα διαχειρίζεται ατομικά και τα «μηχανικά» δικαιώματα αναπαραγωγής σε υλικούς ή/και άυλους φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, καθώς και τα on demand δικαιώματα. Απαγορεύεται, δε, οποιαδήποτε παραγωγή ή κυκλοφορία οποιουδήποτε μουσικού του έργου σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου ή/και σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου και εικόνας (π.χ. βιντεοκλίπ), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε μουσικών έργων έχουν τυχόν ήδη ηχογραφηθεί.

9. Τέλος, ο κ. Νίκος Καρβέλας δεν έχει προβεί σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όπως εσφαλμένως γράφτηκε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κ. Νίκος Καρβέλας, ωστόσο, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο, με σκοπό την διεκδίκηση των οφειλομένων σε αυτόν.

Aθήνα, 8η-10-2026

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Αρχοντούλα Ι.Παπαπαναγιώτου