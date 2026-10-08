Στην Κένυα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη.

Ένα ακόμη ταξίδι ζωής κατάφερε να πραγματοποιήσει η Ιωάννα Τούνη, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται μαζί με τον σύντροφο της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Κένυα.

Το ζευγάρι, μέσα από το ταξίδι του, κατάφερε να προσθέσουν ξεχωριστές εμπειρίες στο βιβλίο της ζωής του, την ίδια ώρα που η γνωστή influencer μοιράζεται ορισμένες από αυτές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ιωάννα Τούνη, αναρτά εικόνες, βίντεο και στιγμιότυπα από το μέρος στο οποίο βρίσκεται, ενώ δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με τα ζώα, το σαφάρι και την άγρια φύση που κυριαρχεί στην Κένυα.

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Ιωάννα Τούνη - Η ξεχωριστή εμπειρία στην Κένυα

Οι εμπειρίες της ωστόσο δεν έχουν τέλος, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, η influencer προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας ένα ξεχωριστό βίντεο.

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, αποκάλυψε ότι ο αρχηγός της φυλής των Μασάι την κάλεσε στο σπίτι του, προκειμένου να την ξεναγήσει στους χώρους του κα να της περιγράψει τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει η φυλή.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη έδειχνε έκπληκτη με τους κινδύνους που εγκυμονεί η άγρια φύση, ενώ προχώρησε και στην αγορά ορισμένων προϊόντων από το χωριό προκειμένου να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο τη φυλή.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε, έγραψε στη σχετική λεζάντα: «Τι εννοείς με κάλεσε ο αρχηγός της φυλής των Μασάι σπίτι του;!

Σου υποσχέθηκα house tour οπότε να ‘μαστε μέσα στο σπίτι των #Maasai ! Η φιλοξενία τους πραγματικά με εντυπωσίασε πολύ και μάθαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον πολιτισμό τους και πώς βιοπορίζονται… Εσύ τα ήξερες όλα αυτά;».