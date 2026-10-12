Από την εποχή που Σπίαρς είχε σχέση με τον Τίμπερλεϊκ.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «έβγαλε» τραγούδι που είχε γράψει και ηχογραφήσει με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2001, την εποχή που οι δύο σταρ είχαν σχέση.

Το «She’ll Never Be Me», που ο Τίμπερλεϊκ έκανε τα φωνητικά, ηχογραφήθηκε για το τρίτο στούντιο άλμπουμ της Σπίαρς, με τίτλο «Britney», που συμπληρώνει 25 χρόνια φέτος. Όμως, τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στον δίσκο.

Σε αυτό το τραγούδι, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους συνθέτες και παραγωγούς Μπράντλεϊ Ντέιμοντ και Άλεξ Γκρεγκς- οι οποίοι είχαν μακρά συνεργασία με τους NSYNC. Το 2022 ο Άλεξ Γκρεγκς είχε πει στο The Original Doll podcast: «Το τραγούδι δεν μπήκε στο άλμπουμ όχι επειδή δεν άρεσε στη δισκογραφική εταιρεία. Απλά υπήρχαν καλύτερα κομμάτια».

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Η «αθόρυβη» κυκλοφορία του τραγουδιού της Σπίαρς και του Τίμπερλεϊκ

Η επετειακή έκδοση του «Britney» θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου. Το «She’ll Never Be Me» δόθηκε στη δημοσιότητα «αθόρυβα», χωρίς κάποια ανακοίνωση από τη δισκογραφική εταιρεία, την RCA, ή κάποια αναφορά στην ιστοσελίδα ή τα social media της Σπίαρς, πέρα από μια ανάρτηση στο Facebook. Αυτή, αναφέρει ότι το «She’ll Never Be Me» είναι ένα από τα πέντε ακυκλοφόρητα τραγούδια που περιλαμβάνονται στην επετειακή έκδοση του άλμπουμ.

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Στα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me», η Σπίαρς είχε γράψει ότι ο χωρισμός της με τον Τίμπερλεϊκ- μετά τη σχέση που κράτησε από το 1999 έως το 2002- την άφησε «συντετριμμένη» και σκέφτηκε να εγκαταλείψει την καριέρα της στη μουσική.

Αυτό ήρθε τελικά για άλλους λόγους, μετά την «απελευθέρωσή» της από την κηδεμονία έπειτα από 14 χρόνια, κατά τα οποία δεν είχε τον έλεγχο των οικονομικών της ή της καριέρας της. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει δηλώσει πως δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία.

Με πληροφορίες από Rolling Stone, Variety