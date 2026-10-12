H Σκάρλετ Γιόχανσον που δεν αντέχει τον τρόμο, η σχιζοφρενής Νέα Υόρκη και ένας δαιμονισμένος κατά συρροή δολοφόνος, στην καλύτερη ταινία που έχει κάνει μέχρι τώρα (όπως λέει) ο Μάικ Φλάναγκαν.

H Universal Pictures αποκάλυψε το πρώτο πλήρες τρέιλερ για το «The Exorcist: Martyrs» με την Σκάρλετ Γιόχανσον να πρωταγωνιστεί ως ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών που σύντομα συνειδητοποιεί ότι δεν αντιμετωπίζει έναν συνηθισμένο κατά συρροή δολοφόνο.



Το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, μας είχε δώσει μια πρώτη, πολύ συντομη γεύση για τα όσα ανατριχιαστικά πρόκειται να ακολουθήσουν και πράγματι, το πρώτο επίσημο τρέιλερ μάς επεφύλασσε αρκετές... συγκινήσεις.

Συγκεκριμένα, το τρέιλερ παρουσιάζει μια σειρά από φρικιαστικούς φόνους που διαπράχθηκαν σε μια εκκλησία, προκαλώντας τον χαρακτήρα της Σκάρλετ Γιόχανσον να αναρωτηθεί τελικά, αν οι ισχυρισμοί προηγούμενων δολοφόνων ότι είχαν κυριευτεί από τον Σατανά θα μπορούσαν, στην πραγματικότητα, να έχουν βάση.

Τίποτα καλό δεν υπάρχει στο τέλος μιας σκοτεινής σκάλας...

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας Μάικ Φλάναγκαν, ανέφερε ότι το «The Exorcist: Martyrs» είναι το πιο τρομακτικό φιλμ που έχει κάνει στην καριέρα του.

Όπως σημειώνει στο Empire όπου μιλάει για το τρέιλερ της ταινίας του, ένα θρίλερ με κατά συρροή δολοφόνο και ανίερη ατζέντα τού προσφέρει «μια ευκαιρία να αναπαραστήσει μερικούς από τους πιο φρικτούς τρόπους με τους οποίους πιστεύω ότι μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος».

{https://youtu.be/5knKQTEddik?si=sewk0ZDmovt4gL24}

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«Αυτή η ταινία είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη ταινία του 'Εξορκιστή', και αυτό ήμασταν αποφασισμένοι να κάνουμε από την αρχή, να πάμε αυτό το franchise σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση», λέει ο Φλανάγκαν και προσθέτει, ενθουσιάζοντας του φαν του τρόμου: «Και ένα από τα πράγματα που όλοι συμφωνήσαμε από την αρχή ήταν ότι έπρεπε να είναι τρομακτικό, έπρεπε να είναι τόσο τρομακτικό που να σου κόβει την ανάσα».

Οι σκάλες είναι ένα δυσοίωνο πράγμα σε μια ταινία Εξορκιστή – ρωτήσττε και τον Πατέρα Κάρας [της πρώτης ταινίας]. Και ό,τι κι αν υπάρχει στο τέλος αυτών των σκαλοπατιών, σίγουρα δεν θα είναι ευχάριστο. Ο Φλάναγκαν επιβεβαιώνει ότι το Martyrs θα μας οδηγήσει στην άβυσσο.

«Είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω φτιάξει ποτέ. Είναι σκοτεινό. Είναι κακό, κάποιες φορές. Ίσως πρέπει να φέρετε μαζί σας ένα σταυρό – η ταινία θα «πάει όσο σκοτεινά νιώθουμε άνετα και μετά θα πάει ακόμα πιο σκοτεινά», υπόσχεται.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι αν και η Universal αγόρασε τα δικαιώματα για μια νέα τριλογία «Εξορκιστής» προς 400 εκατομμύρια δολάρια το 2021, ξεκινώντας με το «The Exorcist: Believer» δύο χρόνια αργότερα, η επερχόμενη ταινία του Φλάναγκαν δεν θα λειτουργήσει ως συνέχεια της ταινίας του 2023.

«Ο 'Εξορκιστής' είναι ένας από τους λόγους που έγινα σκηνοθέτης, και είναι τιμή μου να έχω την ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι φρέσκο, τολμηρό και τρομακτικό μέσα στο σύμπαν του», είχε δηλώσει ο Φλανάγκαν το 2024. «Η επανένωση με τους φίλους μου στην Blumhouse, με τους οποίους έχω δημιουργήσει μερικά από τα αγαπημένα μου πρότζεκτ, το καθιστά ακόμα πιο συναρπαστικό».

Σκάρλετ Γιόχανσον εναντίον Σατανά

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν έχει παίξει ποτέ σε ταινία τρόμου. Και υπάρχει καλός λόγος για αυτό. «Δεν της αρέσει ο τρόμος», λέει ο Φλανάγκαν. «Αλλά πραγματικά, αντέδρασε θετικά σε αυτό το σενάριο. Ήταν σαν να είπε, 'Δεν ξέρω αν θα το παρακολουθήσω ποτέ, αλλά ανυπομονώ να παίξω σε αυτό'. Κατακτά τους φόβους της ως Τζούλι Μίλερ, μια ντετέκτιβ του NYPD που αντιμετωπίζει έναν προσωπικό εφιάλτη.

Η φήμη της εκτοξεύτηκε ως νεαρή αξιωματικός όταν συνέλαβε έναν διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο που σκηνοθετούσε αυτές τις πολύ θρησκευτικές σκηνές εγκλήματος», εξηγεί ο Φλάνγκαν. «Τώρα είναι μια ανύπαντρη μητέρα που προσπαθεί να βρει κάποια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, όταν εμφανίζεται ένας μιμητής δολοφόνος, αφήνοντας πίσω του συγκεκριμένες και φρικιαστικές σκηνές εγκλήματος για εκείνη».

Ο Φλάναγκαν είχε θαυμάσει την ηθοποιό στις ταινίες Lost In Translation και Girl With A Pearl Earring, και εντυπωσιάστηκε ακόμα περισσότερο μαζί της στην πραγματική ζωή. «Είναι μία από τις αγαπημένες μου ερμηνείες της», λέει.

Με το Martyrs να παρουσιάζει ανατριχιαστικούς θρησκευτικούς φόνους, η ταινία είναι τόσο «μια ιστορία με κατά συρροή δολοφόνο» όσο και μια ιστορία κατοχής. «Αυτές οι δύο ιδέες είναι παράξενα σε αρμονία μεταξύ τους», λέει ο Φλάναγκαν. «Και οι δύο αφορούν την καταδίωξη και την αναγνώριση του σκοταδιού που κρύβεται μέσα στην ανθρωπότητα, και του σκοταδιού που διεισδύει. Είμαι περίεργος να δω πώς θα αντιδράσουν οι θεατές».

Νέα Υόρκη: Μια πόλη που κλείνει γύρω σου

Το Martyrs είναι μια ταινία του Μανχάταν. «Δεν υπάρχει πόλη στην Αμερική σαν τη Νέα Υόρκη. Είναι μια τρομακτική πόλη», εξηγεί ο Φλάνεγκαν. «Για όλα τα φώτα της, έχει και εξαιρετικό σκοτάδι. Είναι σαν μια φωλιά σφηκών, ενώ έχει ιστορικό με serial killers. Σκεφτόμουν πολύ την πανικό που επικράτησε σε όλη την πόλη όταν ο Son of Sam ήταν ενεργός στο Μανχάταν», θυμάται o σκηνοθέτης.

«Και βλέπεις αυτούς τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, αυτό το ιερό του σύγχρονου κόσμου, ακριβώς δίπλα σε μια αυθεντική αρχαία κρύπτη και εκκλησία του 17ου αιώνα. Είναι μια υπέροχη σχιζοφρένεια», η οποία τού επέτρεψε να κάνει μια ταινία με κάτι από την ατμόσφαιρα του Ντέιβιντ Φίντσερ. «Το να το τοποθετήσω εκεί μου θύμισε πώς ένιωθα βλέποντας το Seven, όπου η πόλη αρχίζει να κλείνει γύρω σου», παραδέχεται.

Η πρώτη και αξεπέραστη ταινία «Ο Εξορκιστής» κυκλοφόρησε το 1973 σε σκηνοθεσία Ουίλιαμ Φρίντκιν, με την Λίντα Μπλερ ως 12χρονη δαιμονισμένη, να έχει γραφτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Η ταινία κέρδισε 441 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έλαβε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Το The Exorcist: Martyrs θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 12 Μαρτίου 2027.