Η νέα δοκιμασία και οι εντάσεις.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7 κλήθηκαν να ποζάρουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο αναδεικνύοντας το dramatic posing με τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού.

Ο Ακύλλας, παρά τα πλεονεκτήματα που είχε να διαχειριστεί δεν κατάφερε να αναδειχθεί, ωστόσο παρέμεινε στο παιχνίδι λόγω της ασυλίας που είχε από το προηγούμενο σετ.

Ο Γιώργος, ήταν εκείνος που είχε τη λιγότερο καλή λήψη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκτός σπιτιού.

Η σημερινή δοκιμασία του GNTM 7

Απόψε, τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν αφού πρώτα έχουν επιμεληθεί το προσωπικό τους στυλ.

Οι διαγωνιζόμενοι, έπρεπε να χωριστούν μόνοι τους σε ζευγάρια και να ποζάρουν ως νεόνυμφοι, γεγονός που έφερε εντάσεις, κλάματα και δράματα λίγο πριν ξεκινήσει η δοκιμασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χρήστος, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, είχε την ευκαιρία να διαλέξει πρώτος τον παίκτη με τον οποίο θα φωτογραφηθεί, επιλέγοντας να σταθεί στο πλευρό του η Αναστέζια.

{https://www.instagram.com/p/DfQAiO6FBcx/?hl=el&img_index=1}

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να καθορίσει τη σειρά με την οποία θα φωτογραφίζονταν οι συμπαίκτες του, ενώ εκείνος με την παρτενέρ του είχαν τέσσερα λεπτά έναντι των δύο που είχαν οι υπόλοιποι, για να επιμεληθούν το στυλ και το ντύσιμό τους.

Σκοπός της σημερινής δοκιμασίας είναι να αναδειχθεί το bridal look και να ποζάρουν ως ένα νεόνυμφο ζευγάρι.

Τα κλάματα της Σταυρούλας και οι εντάσεις

Την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να αποφασίσουν τον παρτενέρ τους και να χωριστούν σε ζευγάρια, ο Μάνος, ως ένας από τους τελευταίους παίκτες προσέγγισε τη Σταυρούλα Μ., με την αντίδρασή της να προκαλεί έκπληξη και σχόλια.

Συγκεκριμένα, η Σταυρούλα ξεκίνησε να κλαίει, καθώς δεν ήθελε να ποζάρει για τρίτη φορά στο πλευρό του Μάνου, ενώ ήδη έχει δηλώσει ότι δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς το πρόσωπό του.

Ορισμένοι από τους συμπαίκτες της προσπάθησαν να την προσεγγίσουν, όμως η αντίδρασή της δεν ήταν η επιθυμητή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περαιτέρω σχόλια.

Από τη σημερινή φωτογράφιση βέβαια, θα αναδειχθεί ένας νικητής και ένας παίκτης με την πιο αδύναμη λήψη, ο οποίος θα αναγκαστεί να αποχωρήσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=UwBrJ1cNaQk&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=1}