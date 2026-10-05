Την παραίτηση του Γιώργου Πατούλη ζητά εκ νέου ο Παύλος Πολάκης, αποκαλύπτοντας ότι ο πρώην Περιφερειάρχης προχώρησε στη διαγραφή από το ΓΕΜΗ του υποκαταστήματος «Οδοντιατρείου», στο οποίο σύμφωνα με τον ίδιο γίνονταν «αισθητικές επεμβάσεις και τις ενδοφλέβιες εγχύσεις παράνομων διαλυμάτων».
Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει «παραιτήσου άτιμε» και παραθέτει τα σχετικά ντοκουμέντα που επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, τα παραπάνω.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ, πόσο θα ξεφτιλιστείς ακόμα;;;
Δεν έχεις καθόλου τσίπα;
Άρχισες να σβήνεις τα ίχνη σου από το κύκλωμα της παραϊατρικής σαν το σκύλο που σκεπάζει τα κόκκαλα που κλέβει;;
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Στις 30/9/2026 ο Πατούλης διαγράφει από το ΓΕΜΗ το υποκατάστημα του «Οδοντιατρείου» της OMS TOTAL CARE, επί της οδού Ρόδων 2 στο Μαρούσι (φωτο2-3-4) !!!
Ξέρετε αυτό που στην αρχή ήταν πρόεδρος της ΟΜS και μετά τις αποκαλύψεις μου έγινε «απλός εταίρος στο οδοντιατρείο»!! (φωτο 5-6).
ΓΙΑΤΙ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ έκανες τη διαγραφή;;;
Για να κρύψεις τις αισθητικές επεμβάσεις και τις ενδοφλέβιες εγχύσεις παράνομων διαλυμάτων που κάνατε εκεί;;;;;;;
ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΑΤΙΜΕ!!!»
{https://www.facebook.com/PolakisPavlos/posts/pfbid0SX6hmeHMZj1bvQdPzoMcpFm7R3vigTApNuuRyvwu9UbJLqMMXcok6GYJnbUrhsvnl}