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«Γιώργο Πατούλη, πόσο θα ξεφτιλιστείς ακόμα;;; Δεν έχεις καθόλου τσίπα;», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

Την παραίτηση του Γιώργου Πατούλη ζητά εκ νέου ο Παύλος Πολάκης, αποκαλύπτοντας ότι ο πρώην Περιφερειάρχης προχώρησε στη διαγραφή από το ΓΕΜΗ του υποκαταστήματος «Οδοντιατρείου», στο οποίο σύμφωνα με τον ίδιο γίνονταν «αισθητικές επεμβάσεις και τις ενδοφλέβιες εγχύσεις παράνομων διαλυμάτων».

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει «παραιτήσου άτιμε» και παραθέτει τα σχετικά ντοκουμέντα που επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, τα παραπάνω.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ, πόσο θα ξεφτιλιστείς ακόμα;;;

Δεν έχεις καθόλου τσίπα;

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Άρχισες να σβήνεις τα ίχνη σου από το κύκλωμα της παραϊατρικής σαν το σκύλο που σκεπάζει τα κόκκαλα που κλέβει;;

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Στις 30/9/2026 ο Πατούλης διαγράφει από το ΓΕΜΗ το υποκατάστημα του «Οδοντιατρείου» της OMS TOTAL CARE, επί της οδού Ρόδων 2 στο Μαρούσι (φωτο2-3-4) !!!

Ξέρετε αυτό που στην αρχή ήταν πρόεδρος της ΟΜS και μετά τις αποκαλύψεις μου έγινε «απλός εταίρος στο οδοντιατρείο»!! (φωτο 5-6).

ΓΙΑΤΙ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ έκανες τη διαγραφή;;;

Για να κρύψεις τις αισθητικές επεμβάσεις και τις ενδοφλέβιες εγχύσεις παράνομων διαλυμάτων που κάνατε εκεί;;;;;;;

ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΑΤΙΜΕ!!!»

{https://www.facebook.com/PolakisPavlos/posts/pfbid0SX6hmeHMZj1bvQdPzoMcpFm7R3vigTApNuuRyvwu9UbJLqMMXcok6GYJnbUrhsvnl}