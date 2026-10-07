«Γιατί δεν είναι μόνο η «τσαρλατανική Ιατρική» που αφορά τη δράση του Πατούλη ως πρόεδρο του ΙΣΑ και γιατρό. Είναι και ο σαλταδορισμός στο δημόσιο χρήμα επί πανδημίας και όχι μόνο ως περιφερειάρχη Αττικής» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης.

Με τη φράση «Πατούλη πες αλεύρι» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης καταγγέλλει τον πρώην περιφερειάρχη και νυν πρόεδρο του ΙΣΑ για κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος.

«Τα Πορίσματα των Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) για τη διαχείριση στην Περιφέρεια Αττικής και στον ΕΣΔΝΑ (σκουπίδια) την περίοδο 2019-23 που ήσουν περιφερειάρχης έφτασαν στα χέρια μου. Έμαθα πως 20 μήνες τώρα έχουν σταλεί στη δικαιοσύνη και δεν έχει παιχτεί πενιά. Δεν έχει γίνει τίποτα» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης.

Στη συνέχεια επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, Θεόδωρο Λιβάνιο και τον Νίκο Χαρδαλιά για τα πορίσματα «που περιγράφουν 13 συμβάσεις αθροίσματος 299 εκατ. ευρώ με έναν προσφέροντα;».

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για 297 απευθείας αναθέσεις συνολικού ποσού 15,9 εκατ. ευρώ και συγκάλυψη. «Γιατί δεν είναι μόνο η «τσαρλατανική Ιατρική» που αφορά τη δράση του Πατούλη ως πρόεδρο του ΙΣΑ και γιατρό. Είναι και ο σαλταδορισμός στο δημόσιο χρήμα επί πανδημίας και όχι μόνο ως περιφερειάρχη Αττικής» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης. Δείτε λοιπόν:

«Σε πολλούς από αυτούς τους διαγωνισμούς εμφανίζεται σταθερά να συμμετέχει μία εταιρεία, η οποία καταθέτει την προσφορά της με έκπτωση 1% και η οποία πάντα απορρίπτεται, γιατί στο τέλος δεν καταθέτει εγγυητική επιστολή.»

Τα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Σε έργο ύψους 18,448 εκατ. ευρώ υπήρξαν τέσσερις προσφορές εταιρειών. Οι τρεις ακυρώθηκαν. Η πρώτη «διεκδικήτρια» εταιρεία δεν κατέθεσε την απαραίτητη εγγυητική επιστολή, η δεύτερη δεν επισύναψε κανένα δικαιολογητικό, η τρίτη δεν απέστειλε ηλεκτρονική επιβεβαίωση της εγγυητικής. Απέμεινε μόνο μία, που κάλυπτε τις προϋποθέσεις και πήρε το έργο.

- Σε διαγωνισμό για άλλο έργο, ύψους 24,697 εκατ. ευρώ, το ίδιο μοτίβο. Συμμετείχαν τρεις εταιρείες. Μία δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή, η δεύτερη δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πάλι έμεινε μόνο μία, με τελική έγκυρη προσφορά.

- Και σε τρίτο έργο, 44 εκατ. ευρώ, ανάλογη εικόνα. Τρεις εταιρείες συμμετείχαν, οι δύο προσφορές κρίθηκαν άκυρες, έμεινε μόνη της πάλι μία εταιρεία, ανέλαβε το έργο, με ασήμαντη έκπτωση. Η μία προσφορά απερρίφθη, λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής και η δεύτερη επειδή δεν εκπλήρωνε τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη τεχνικο-οικονομικά κριτήρια.

- Σε ένα ακόμη έργο, προϋπολογισμού 8.883.360 ευρώ, κατατέθηκαν τρεις προσφορές. Οι δύο ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης εγγυητικής επιστολής και μη κατάθεσης δικαιολογητικών αντιστοίχως.

- Και σε πέμπτο διαγωνισμό, για έργο 9.295.238 ευρώ, κατατέθηκαν τρεις προσφορές εταιρειών. Μία μόνο συμμετείχε τελικά ως έγκυρη, ενώ οι άλλες δύο κρίθηκαν άκυρες. Αιτίες, αντιστοίχως, η μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής και μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Συνεχίζεται…

Υ.Γ. Προς Εισαγγελέα Αρείου Πάγου: Θα ασχοληθείτε με αυτό το τεράστιο σκάνδαλο .Ποιος Εισαγγελέας το έχει χρεωθεί και δεν έχει κάνει τίποτα 20 μήνες τώρα;».