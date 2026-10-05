Οι συναντήσεις και τα τελευταία μηνύματα του υπνοθεραπευτή με την προφυλακισμένη Γάκα: Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών παραμένουν τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα στην κατηγορούμενη γιατρό της οδού Καρνεάδου και τον 62χρονο υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την κατάθεση, λίγο πριν από τις 17:00, ο μάρτυρας έστειλε μήνυμα στη γιατρό ρωτώντας «Εντάξει ο Γιώργος;». Στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε, η γιατρός τού ανέφερε ότι το ΕΚΑΒ είχε ήδη παραλάβει τον καλλιτέχνη. «Μου είπε ότι έπεσε η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν τον συνόδευσε, απάντησε ότι είχε ραντεβού με άλλη πελάτισσα.

Ο 62χρονος περιέγραψε τη στάση της ιδιαίτερα ψύχραιμη, τονίζοντας ότι δεν του μετέφερε αίσθηση επείγοντος ή σοβαρότητας της κατάστασης.

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Η φωτογραφία με τα κλειστά μάτια

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του μάρτυρα σε φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός την ώρα που ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο. Ο ίδιος εξέφρασε τον προβληματισμό του, καθώς ο Μαζωνάκης εμφανιζόταν με κλειστά μάτια και πεσμένο πόδι, χωρίς – όπως εκτίμησε – να υπάρχει ένδειξη συγκατάθεσής του για τη λήψη και αποστολή του υλικού.

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«Ψυχικά επιβαρυμένος, όχι κυκλοθυμικός»

Αναφερόμενος στις συζητήσεις τους, ο υπνοθεραπευτής σημείωσε ότι η γιατρός χαρακτήριζε τον τραγουδιστή «κυκλοθυμικό». Ωστόσο, ο ίδιος – ο οποίος τον γνώριζε παλαιότερα – μετέφερε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από τη δική του επαφή μαζί του.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος, μου έσφιξε το χέρι και μου εξέφρασε τη χαρά του», κατέθεσε, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «πονούσε πολύ ψυχικά» και ένιωθε ότι τον εκμεταλλεύονται. Όπως διευκρίνισε, κατά τη συνάντησή τους ο καλλιτέχνης φαινόταν σωματικά υγιής αλλά ψυχολογικά εξαντλημένος, ενώ υπενθύμισε ότι έκανε υδροθεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου από το 2015 έως το 2021.

«Με την κυρία Γάκα ξαναμίλησα το βράδυ της Δευτέρας. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη απο βοήθεια, πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια η διάθεσή του».

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε, παράλληλα, την επαγγελματική του συνεργασία με την προφυλακισμένη γιατρό. Πιο συγκεκριμένα, παραδέχθηκε πως πραγματοποιούσε συνεδρίες υπνοθεραπείας στο δεύτερο ιατρείο τους στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι – μάλιστα, βρισκόταν εκεί εκτελώντας συνεδρία λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Μαζωνάκη. Διέψευσε, ωστόσο, κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ζήτησε προμήθεια για την πλασμαφαίρεση του τραγουδιστή.