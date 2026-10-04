Η ουσία συνδέεται με τη μέθη και στρέφει εκ νέου το ενδιαφέρον των Αρχών στις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης.

Νέα δεδομένα έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας, καθώς η προποφόλη είναι αναισθητική και υπνωτική ουσία που χρησιμοποιείται σε ιατρικό περιβάλλον για την πρόκληση καταστολής ή αναισθησίας. Η παρουσία της στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στην οποία είχε υποβληθεί.

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Μέχρι σήμερα, ένα από τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης ήταν εάν είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια ουσία για μέθη πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Η 56χρονη γιατρός που έχει κατηγορηθεί για τον θάνατο του τραγουδιστή αρνείται ότι του χορηγήθηκε μέθη. Ωστόσο, μαρτυρίες που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία φαίνεται να δημιουργούν διαφορετική εικόνα και πλέον η ανίχνευση προποφόλης στις τοξικολογικές εξετάσεις αποτελεί ένα από τα στοιχεία που καλούνται να αξιολογήσουν οι αρμόδιες Αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατάθεση αναισθησιολόγου που είχε συνεργαστεί κατά το παρελθόν με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αναισθησιολόγος φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα την ημέρα του περιστατικού και να ρωτήθηκε εάν η προποφόλη διαθέτει αντίδοτο. Η ίδια φέρεται να απάντησε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο και στη συνέχεια η τηλεφωνική επικοινωνία τερματίστηκε.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποκτά πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα υπό το φως του νέου τοξικολογικού ευρήματος, χωρίς ωστόσο από μόνη της να αποδεικνύει τον τρόπο, τον χρόνο ή την ποσότητα χορήγησης της ουσίας.

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Τι αναμένεται να δείξουν οι ολοκληρωμένες εξετάσεις

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αφορούν τα πρώτα αποτελέσματα και όχι το σύνολο της εργαστηριακής διερεύνησης.

Οι τελικές τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τις ουσίες που υπήρχαν στον οργανισμό του τραγουδιστή, αλλά και με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ανακοπή του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο και τα πλήρη αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Το ζητούμενο για τις Αρχές δεν είναι μόνο να διαπιστωθεί η παρουσία μιας ουσίας, αλλά να προσδιοριστεί η ακριβής σχέση της με όσα συνέβησαν στο ιατρείο, καθώς και εάν μπορεί να συνδέεται αιτιωδώς με την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του τραγουδιστή.

Νέος κύκλος ερευνών και καταθέσεων

Παράλληλα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων και προσώπων που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες για τα γεγονότα της συγκεκριμένης ημέρας.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης ηλεκτρονικά δεδομένα και στοιχεία από έξι συσκευές, στο πλαίσιο της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι έρευνες αναμένεται να επικεντρωθούν μεταξύ άλλων σε επικοινωνίες, διαδικτυακές αναζητήσεις και χρήση εφαρμογών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν νέα πρόσωπα ή στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν την υπόθεση.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον ιατρικό εξοπλισμό και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η παρουσία προποφόλης, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα πλήρη εργαστηριακά αποτελέσματα, προσθέτει ένα νέο και σημαντικό κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Ωστόσο, οι ειδικοί και οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων: πότε χορηγήθηκε η ουσία, σε ποια ποσότητα, για ποιον λόγο, υπό ποιες ιατρικές συνθήκες και εάν η παρουσία της συνδέεται με την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής.

Παράλληλα, θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η έρευνα βρίσκεται συνεπώς σε κρίσιμο σημείο, με τις τελικές τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτές αναμένεται να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για την ανακριτική διαδικασία και για την προσπάθεια των Αρχών να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.