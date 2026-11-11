Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια ενός μικρού θαυμαστή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το πανελλήνιο.

Η απουσία του, φαίνεται να επηρεάζει μέχρι και σήμερα μικρούς και μεγάλους, κάτι που επιβεβαιώνεται και μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση της αδερφής του ερμηνευτή, Μαρίας Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η αδερφή του καλλιτέχνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media την έκθεση ενός μικρού μαθητή, ο οποίος ζητούσε να «ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι».

Πρωταγωνιστής της ιστορίας, είναι ο μικρός Θοδωρής, ο οποίος έγραψε κείμενο, με ένα τζίνι στο οποίο είχε την ευκαιρία να του ζητήσει τρεις ευχές, για να πραγματοποιηθούν «Αμέσως».

Ο νεαρός μαθητής, ευχήθηκε αρχικά να γίνει πλούσιος και αθάνατος, με την τρίτη ευχή του να ξεχωρίζει προκαλώντας έντονη συγκίνηση.

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«Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι»

Στην έκθεση ο μικρός Θοδωρής, η ευχή για τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρει:

«Στην τρίτη ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. «Αμέσως», είπε το τζίνι και ήρθε ο Μαζωνάκης και του είπε ένα τραγούδι και έτσι το τζίνι χάθηκε στο πιθάρι».

«Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο!», σχολίασε στο τέλος της έκθεσης η δασκάλα του.

{https://www.instagram.com/p/Dfl3jVDAF9u/?hl=el}