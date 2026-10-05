Ο ΙΣΑ ζήτησε να ασκηθεί σε βάρος του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση για τα επίμαχα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν παρουσιάσει ως υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας

Σκληραίνει τη στάση του ο Ιατρικός Σύλλογος απέναντι στους δύο ήδη προφυλακισμένους γιατρούς, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας η οποία τον θέτει ευθέως στο «στόχαστρο» τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τους ελέγχους που διενήργησε στα συγκεκριμένα ιατρεία του Κολωνακίου.

Επιχειρώντας νέα παρέμβαση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, προσκόμισε συμπληρωματικό φάκελο με στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρεία των προφυλακισμένων ιατρών στην οδό Καρνεάδου, αλλά και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ ζήτησε να ασκηθείσε βάρος του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, επειδή όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.