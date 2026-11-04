Επιστολή του ΙΣΑ σε εταιρεία που κάνει προσφορές για την Black Friday.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάλεσε εταιρεία να αποσύρει τις διαδικτυακές διαφημίσεις της για ιατρικές υπηρεσίες, με προσφορές στο πλαίσιο της Black Friday, διαφορετικά προειδοποιεί ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Σε ανακοίνωση, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι η εταιρεία «παραπλανά» το κοινωνικό σύνολο σε ό,τι αφορά στην ορθή ιατρική πρακτική. «Η συγκεκριμένη εταιρεία προτρέπει τους πολίτες να απευθύνονται στην πλατφόρμα της για εξ αποστάσεως διάγνωση και χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, προβάλλοντας τις υπηρεσίες αυτές ως αντικείμενο εμπορικών προσφορών, εκπτώσεων ή και δώρων, με αφορμή την Black Friday», επισημαίνει ο ΙΣΑ.

Στην επιστολή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι «οι συγκεκριμένες διαφημιστικές πρακτικές αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, παραπλανούν το κοινωνικό σύνολο ως προς την ορθή ιατρική πρακτική και ευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα».

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα κοινό καταναλωτικό προϊόν, καθώς η ιατρική πράξη διέπεται από αυστηρούς επιστημονικούς και δεοντολογικούς κανόνες, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των ασθενών».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΙΣΑ καλεί την εταιρεία να αποσύρει άμεσα τις συγκεκριμένες διαδικτυακές διαφημίσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει παράνομες, διαφορετικά «θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες».