Η προποφόλη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση γενικής αναισθησίας ή καταστολής και απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην προποφόλη, μια ισχυρή αναισθητική ουσία, η οποία, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που μεταδόθηκαν, φαίνεται να ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή. Οι εξετάσεις, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς αναμένεται και ποσοτική ανάλυση ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η παρουσία της ουσίας.

Η προποφόλη στο επίκεντρο

Η προποφόλη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση γενικής αναισθησίας ή καταστολής και απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με ειδικούς που έχουν τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση, η χορήγησή της συνδέεται με κινδύνους, μεταξύ άλλων για την αναπνευστική λειτουργία και την αρτηριακή πίεση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το στοιχείο που εξετάζεται πλέον από τις αρχές είναι κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες χορηγήθηκε η συγκεκριμένη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στην οποία υποβαλλόταν.

Μέχρι σήμερα, η κατηγορούμενη γιατρός έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή. Ωστόσο, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου περιγράφουν διαφορετική εικόνα και αναφέρονται σε αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την προποφόλη.

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Το τηλεφώνημα για το «αντίδοτο»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη επιδεινώθηκε, της ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Η αναισθησιολόγος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, απάντησε ότι η ουσία δεν διαθέτει συγκεκριμένο αντίδοτο. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε από την τηλεφωνική συνομιλία πως επρόκειτο για επείγουσα κατάσταση και δεν γνώριζε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο χρησιμοποιούνταν προποφόλη.

Το τηλεφώνημα αυτό αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται, καθώς οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Οι κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο

Οι καταθέσεις εργαζομένων περιγράφουν σκηνές έντονης αναστάτωσης όταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε απότομη επιδείνωση.

Σύμφωνα με μία από τις καταθέσεις, οι γιατροί φέρεται να αντιλήφθηκαν ότι ο ασθενής δεν ήταν καλά, ενώ ζητήθηκε οξυγόνο και ακολούθησαν προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναζητήθηκε απινιδωτής, ο οποίος φέρεται να παρουσίασε πρόβλημα λειτουργίας, ενώ ζητήθηκε τηλεφωνική βοήθεια για τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι λεπτομέρειες αυτές εξετάζονται σε συνδυασμό με τις απολογίες των δύο γιατρών, καθώς έχουν καταγραφεί διαφορετικές εκδοχές για τα κρίσιμα λεπτά, μεταξύ άλλων σχετικά με την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του απινιδωτή.

Τι αναμένεται να δείξουν οι εξετάσεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να έχουν τα πλήρη αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η ανίχνευση προποφόλης από μόνη της δεν αρκεί για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Η ποσοτική ανάλυση αναμένεται να δείξει την ποσότητα της ουσίας που εντοπίστηκε, ενώ οι ιστολογικές εξετάσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα πλήρη αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τις διαφορετικές καταθέσεις γιατρών και εργαζομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων και οι ενέργειες που έγιναν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής παρουσίασε επιδείνωση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: αν πράγματι χορηγήθηκε προποφόλη, ποιος και σε ποια ποσότητα τη χορήγησε, υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από την κατάρρευση και αν έγιναν εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι διαφορετικές καταθέσεις που έχουν δοθεί μπορούν να συνδυαστούν με τα αντικειμενικά στοιχεία των εξετάσεων και το διαθέσιμο υλικό, ώστε να προκύψει μια σαφής εικόνα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και τα επόμενα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της δικαστικής έρευνας.