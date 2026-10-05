Ο Γιώργος Λιανός μίλησε για τον αφιέρωμα του Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ προβλήθηκε ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τους συνεργάτες του από τον μουσικό διαγωνισμό του «The Voice» να ενώνουν τις φωνές τους προς τιμήν του.

Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκαν στην παρουσίαση, ενώ ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης, ανέβηκαν στη σκηνή ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες του.

Παράλληλα, καλλιτέχνες όπως η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Διονυσίου έδωσαν το «παρών», ενώ η Πάολα, που αναλαμβάνει χρέη κριτή για φέτος, ερμήνευσε συγκινημένη τις επιτυχίες του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Λιανού

Το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» προβλήθηκαν οι δηλώσεις του Γιώργου Λιανού, ο οποίος αναφέρθηκε στα γυρίσματα του αφιερώματος, αλλά και στην Πάολα.

Όπως εξήγησε τα γυρίσματα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένα συναισθηματικά, με τον παρουσιαστή να παραδέχεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έμοιαζε να είναι παρών.

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«Ήταν μια ωραία στιγμή, πολύ ωραία στιγμή. Σου ομολογώ ότι όλοι πήγαμε μουδιασμένοι για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Θεωρούσαμε ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε. Εγώ δεν κατάφερα να δουλέψω με τον Γιώργο στο Voice… Ήταν μια συνεύρεση, σε εισαγωγικά, η οποία ήταν πολύ όμορφη και είχε πολλά στοιχεία ανθρώπινα», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιανός και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Σου ομολογώ ότι πολλά βίντεο που έπαιξαν δεν τα άντεξαν ούτε αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, ούτε εγώ. Δηλαδή χρειάστηκε να κόψουμε το γύρισμα αρκετές φορές, γιατί ήταν πολύ ανθρώπινο και ήταν σαν να ήταν εκεί».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στην Πάολα, την ερμηνεία της και την σύνδεση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Ήταν πάρα πολύ κοντά… Και όπως μας είπε και ο Φώτης, πρώην σύζυγός της και παντοτινός συνεργάτης, αν ήταν στο χέρι της Πάολα και του Γιώργου θα δούλευαν μόνο μαζί. Περνούσαν πάρα πολύ καλά και καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον… Η Πάολα, νομίζω ότι μπήκε κατευθείαν στο κλίμα, είναι μία ξεχωριστή νότα. Νομίζω ότι είναι, κατά κάποιον τρόπο, ο άνθρωπος που έπρεπε να καθίσει στην συγκεκριμένη καρέκλα».

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