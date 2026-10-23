Συγκινήθηκε ο Πάνος Κιάμος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής είναι οι δύο ερμηνευτές που φέτος θα ενώσουν τις φωνές τους και θα εμφανίζονται στο νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, που μέχρι πέρυσι τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα τους, οι δύο καλλιτέχνες παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τον Πάνο Κιάμο να εμφανίζεται φανερά συγκινημένος με την αιφνίδια και πρόωρη απώλεια του συναδέλφου του.

Μέσα από τις δηλώσεις τους, οι δύο συνεργάτες εξέφρασαν τη λύπη τους, τονίζοντας ότι στο πρόγραμμά τους έχουν συμπεριλάβει τραγούδια που θα ερμηνεύουν μαζί για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής ο Λευτέρης Πανταζής σημείωσε: «Είναι μεγάλη τιμή που πριν από εμάς ήταν εδώ ο Γιώργος. Γι’ αυτό και τον τιμούμε στο πρόγραμμα. Κάνουμε ένα ντουέτο καταπληκτικό με πολλά τραγούδια πολλών καλλιτεχνών που έχουν φύγει από κοντά μας».

Η συγκίνηση του Πάνου Κιάμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Πάνος Κιάμος, μάλιστα, θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Αν ρωτήσεις έναν καλλιτέχνη ‘τι θα ήθελες’, εγώ προσωπικά θα σου πω ότι όταν σταματήσω θα ήθελα κάποιος να τραγουδάει κάποιος το ‘Χωρίς νερό’. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν καλλιτέχνη. Και χαίρομαι που αυτά τα παιδιά (σ.σ που δεν ζουν πια) το ζουν αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, είναι λάθος η έκφραση… Για μένα δεν έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι, και χαίρομαι που δεν θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι».

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Και συνέχισε: «Κανένας δε συνειδητοποιούσε πόσο αγαπούσε ο κόσμος όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει κάτι και θα καταλάβουμε ότι δε μπορούμε να τον ξαναδούμε… Γι’ αυτό, όποιον καλλιτέχνη και να αγαπάτε, μη χάνετε την ευκαιρία να τον βλέπετε», κατέληξε συγκινημένος ο Πάνος Κιάμος.

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