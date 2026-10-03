Όσα δήλωσε on stage για τον αγαπητό τραγουδιστή.

Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Apon για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Άλσος, αναφερόμενος στη σχέση που είχαν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Ο Apon εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος στη σκηνή το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου και μοιράστηκε με το κοινό προσωπικές αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε απρόσμενα από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών.

Ο Apon αποκάλυψε ότι η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ήδη ιδιαίτερα αισθητή και πως χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

«Αυτό που προσπαθώ να σας πω και δεν ξέρω αν το κάνω καλά, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος, είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ και θα μου λείπει ακόμα παραπάνω, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από συνεργάτες, ήμασταν και φίλοι», ανέφερε συγκινημένος.

Στη συνέχεια μίλησε για τον Μαζωνάκη όχι μόνο ως έναν σημαντικό καλλιτέχνη με τον οποίο συνεργάστηκε, αλλά και ως έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε αναπτύξει προσωπικό δεσμό.

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«Θα μου λείψει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης», είπε, ευχόμενος ο Γιώργος Μαζωνάκης να έχει βρει «γαλήνη» και την αγκαλιά που, όπως ανέφερε, είχε ανάγκη.

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