Η επιστροφή από τις διακοπές, οι θερμοκρασίες και η αναζήτηση καταφυγίου ευνοούν την παρουσία τους – Οι έντονες μυρωδιές που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

Με το τέλος του καλοκαιριού και την επιστροφή στην καθημερινότητα, ένα ανεπιθύμητο «φαινόμενο» μπορεί να κάνει την εμφάνισή του στα σπίτια, οι κοριοί. Τα μικρά αυτά έντομα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από έναν χώρο σε έναν άλλο και να φτάσουν στο σπίτι χωρίς ο ιδιοκτήτης να αντιληφθεί την παρουσία τους.

Όπως αναφέρει το as.com, η περίοδος μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορη για την εμφάνισή τους, καθώς συμπίπτει με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές. Οι κοριοί μπορούν, επίσης, να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους καθώς αλλάζουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος.

Πώς φτάνουν στο σπίτι

Οι κοριοί είναι εξαιρετικοί «λαθρεπιβάτες». Μπορούν να μεταφερθούν από έναν προορισμό σε έναν άλλο κρυμμένοι σε βαλίτσες, ρούχα, σακίδια και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Έτσι, η επιστροφή από ένα ταξίδι μπορεί, χωρίς να το γνωρίζει ο ταξιδιώτης, να συνοδευτεί από έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη. Οι κοριοί μπορούν να βρεθούν σε διάφορους χώρους και να μετακινηθούν μαζί με αντικείμενα που μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο.

Οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ευνοούν επίσης την ανάπτυξη και τη δραστηριότητά τους. Όταν το καλοκαίρι τελειώνει και οι συνθήκες αλλάζουν, η αναζήτηση ενός προστατευμένου και θερμού χώρου μπορεί να τους οδηγήσει σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν σημαίνει ότι το σπίτι δεν είναι καθαρό

Η παρουσία κοριών στο σπίτι δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη κακής υγιεινής.

Οι κοριοί μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και σε καθαρά σπίτια, αλλά και σε ιδιαίτερα προσεγμένους χώρους, όπως πολυτελή ξενοδοχεία. Η καθαριότητα από μόνη της δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα σπίτι δεν θα προσβληθεί.

Η εξάπλωσή τους συνδέεται περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται και με τις συνθήκες που τους επιτρέπουν να βρουν καταφύγιο.

Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η αρχική είσοδός τους σε έναν χώρο μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί ή να αποτραπεί. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά.

Το κόλπο με τις έντονες μυρωδιές

Ένα από τα πιο απλά κόλπα που αναφέρονται για την αποτροπή των κοριών βασίζεται στην αντίδρασή τους σε ορισμένες έντονες μυρωδιές.

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα οσφρητικό φράγμα σε σημεία από τα οποία θα μπορούσαν να περάσουν, όπως τα παράθυρα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα απλό σπρέι που αποτελείται από νερό και υγρό σαπούνι ή λευκό ξύδι, το οποίο εφαρμόζεται τακτικά γύρω από τα παράθυρα και σε άλλα κατάλληλα σημεία του σπιτιού.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που λειτουργεί αποτρεπτικά και να μειωθούν οι πιθανότητες εισόδου των εντόμων.

Και το σκόρδο μπορεί να λειτουργήσει ως απωθητικό

Μία ακόμη μυρωδιά που αναφέρεται ως ιδιαίτερα δυσάρεστη για τους κοριούς είναι εκείνη του σκόρδου.

Για να δημιουργηθεί ένα απλό σπιτικό απωθητικό, μπορούν να συνθλιβούν μερικές σκελίδες σκόρδου και να μουλιάσουν σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια, το μείγμα σουρώνεται ώστε να παραμείνει μόνο το υγρό και προστίθεται υγρό σαπούνι.

Το διάλυμα μπορεί να ψεκαστεί σε διάφορα σημεία του σπιτιού, με στόχο να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Πρόκειται για μια απλή λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της πρόληψης, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εισόδου εντόμων.

Τι να κάνετε αν δείτε κοριό

Αν εντοπίσετε έναν κοριό, το ένστικτο μπορεί να είναι να τον συνθλίψετε αμέσως. Ωστόσο, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο, αυτό δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή, καθώς όταν το έντομο απειλείται μπορεί να απελευθερώσει έντονη οσμή.

Η προτεινόμενη εναλλακτική είναι να απομακρυνθεί προσεκτικά από τον χώρο, αντί να συνθλιβεί.

Παράλληλα, ένα ακόμη μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά είναι η τοποθέτηση κουνουπιέρων στα παράθυρα, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες εισόδου εντόμων στο σπίτι.

Βέβαια, η πλήρης αποτροπή της εισόδου κοριών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όταν έχουν ήδη μεταφερθεί μέσα σε αποσκευές, ρούχα ή άλλα αντικείμενα.

Η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο βήμα

Οι κοριοί μπορούν να βρεθούν σε διαφορετικούς χώρους ανεξάρτητα από το πόσο καθαρός είναι ένας χώρος. Η επιστροφή από τις διακοπές, η μεταφορά αποσκευών και οι συνθήκες που επικρατούν στο τέλος του καλοκαιριού μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η προσοχή στις αποσκευές και στα αντικείμενα που μεταφέρονται από ταξίδια, η χρήση προστατευτικών μέσων στα παράθυρα και η αξιοποίηση απλών αποτρεπτικών λύσεων μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας προσπάθειας πρόληψης.

Και όταν ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης κάνει τελικά την εμφάνισή του, η ψυχραιμία και η προσεκτική απομάκρυνσή του είναι προτιμότερες από μια βιαστική κίνηση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση έντονης οσμής.