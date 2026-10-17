Ποια δέντρα φυτεύονται το φθινόπωρο και τι πρέπει να προσέξετε.

Το φθινόπωρο αποτελεί κατάλληλη εποχή για τη φύτευση αρκετών οπωροφόρων δέντρων, καθώς οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και η μειωμένη ένταση της ηλιοφάνειας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του ριζικού τους συστήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Martha Stewart, πέντε οπωροφόρα δέντρα μπορούν να φυτευτούν αυτή την περίοδο, αρκεί να επιλεγούν οι κατάλληλες ποικιλίες και να ληφθούν υπόψη οι κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Η Μάντλιν Κέι Γουίμερ, ειδικός στην παραγωγή φρούτων στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, επισημαίνει ότι όσο νωρίτερα πραγματοποιείται η φύτευση το φθινόπωρο, τόσο περισσότερο χρόνο διαθέτει το δέντρο για να αναπτύξει τις ρίζες του πριν από τους πρώτους παγετούς.

Ποια οπωροφόρα δέντρα φυτεύονται το φθινόπωρο

1. Μηλιά

Η μηλιά θεωρείται ιδιαίτερα ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες και αποτελεί μία από τις καταλληλότερες επιλογές για φθινοπωρινή φύτευση. Οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή εμβολιασμένων δέντρων, με υποκείμενα προσαρμοσμένα στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η μηλιά χρειάζεται αρκετό ηλιακό φως και έδαφος με καλή αποστράγγιση.

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2. Κερασιά

Η κερασιά μπορεί επίσης να φυτευτεί το φθινόπωρο, ώστε να αναπτύξει το ριζικό της σύστημα πριν από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Η κηπουρός Αντριέν Ρέθλινγκ εξηγεί ότι τα νεαρά δέντρα χρειάζονται τακτικό πότισμα τους πρώτους μήνες, ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες ξηρασίας. Οι κερασιές προτιμούν ηλιόλουστες θέσεις και καλά στραγγιζόμενα, ελαφρώς όξινα εδάφη.

3. Αχλαδιά

Η φθινοπωρινή φύτευση επιτρέπει στην αχλαδιά να αποφύγει την καταπόνηση που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή στην πρόληψη ασθενειών και προσβολών από έντομα. Η απομάκρυνση των πεσμένων φύλλων μπορεί να περιορίσει την εξάπλωση ορισμένων μυκητολογικών ασθενειών. Η αχλαδιά χρειάζεται ηλιοφάνεια και έδαφος που δεν συγκρατεί υπερβολική υγρασία.

4. Ροδακινιά

Η ροδακινιά είναι λιγότερο ανθεκτική στο κρύο συγκριτικά με τη μηλιά και την αχλαδιά. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να φυτευτεί το φθινόπωρο, εφόσον υπάρχει επαρκής χρόνος για την εγκατάστασή της πριν από τον χειμώνα. Για φυτεύσεις αργότερα μέσα στην εποχή, οι ειδικοί προτείνουν δέντρα γυμνόριζα, σε λήθαργο, υπό την προϋπόθεση ότι το έδαφος παραμένει κατάλληλο για καλλιέργεια και δεν επικρατεί έντονος παγετός.

5. Λωτός

Ο λωτός αποτελεί επιλογή για περιοχές με σχετικά ήπιους χειμώνες και θερμότερο κλίμα. Πρόκειται για φυλλοβόλο δέντρο που παράγει καρπούς προς το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο. Χρειάζεται ηλιόλουστη θέση και έδαφος με καλή αποστράγγιση.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν από τη φύτευση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η επιτυχία εξαρτάται από την κατάλληλη ποικιλία, το έδαφος και τη φροντίδα μετά τη φύτευση. Συνιστάται η τοποθέτηση στρώματος οργανικού υλικού γύρω από τη βάση του δέντρου, πάχους περίπου 7,5 εκατοστών, χωρίς να συσσωρεύεται πάνω στον κορμό.

Επιπλέον, τα νεαρά δέντρα πρέπει να προστατεύονται από ζώα που ενδέχεται να καταστρέψουν τον φλοιό τους. Για την Ελλάδα, η επιλογή του κατάλληλου χρόνου φύτευσης χρειάζεται να προσαρμόζεται στις τοπικές θερμοκρασίες και στον κίνδυνο παγετού.

Πηγή marthastewart.com