Τι δείχνουν τα στοιχεία για την 28η Οκτωβρίου.

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με βροχοπτώσεις, ενίσχυση των ανέμων και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, το φθινόπωρο αρχίζει πλέον να δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, με τα φαινόμενα να αποκτούν μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες ημέρες.

Η αλλαγή του καιρού συνδέεται με την εξέλιξη των βαρομετρικών συστημάτων στην Ευρώπη, καθώς μια οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή επηρεάζει τα δυτικά και βόρεια τμήματα της ηπείρου, ευνοώντας παράλληλα την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς την κεντρική Μεσόγειο.

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Κυριακή με βροχές – Πού αναμένονται πάνω από 50 χιλιοστά

Σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τα σημαντικότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ορισμένες περιοχές της δυτικής χώρας τα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 50 χιλιοστά.

Πρόκειται για σημαντικές ποσότητες νερού, ιδιαίτερα εάν σημειωθούν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα αναμένεται να είναι γενικά πιο περιορισμένα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με μέτριες εντάσεις, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου, στις Σέρρες τους 20, ενώ στη Φλώρινα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 13 βαθμούς. Στην κεντρική Ελλάδα προβλέπονται μέγιστες θερμοκρασίες 19 βαθμών στη Λάρισα και την Καρδίτσα και 20 βαθμών στον Βόλο και τη Λαμία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς, στην Πάτρα τους 19 και στην Καλαμάτα τους 21 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Ρόδο, με 23 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τη Σάμο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες που παρουσίασε ο μετεωρολόγος, σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου τα ύψη βροχής ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 17 χιλιοστά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα και κυρίως ασθενείς βροχές, με ενδεικτικά ύψη βροχόπτωσης κοντά στα 3 χιλιοστά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, καθώς οι διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές αναμένεται να διατηρήσουν άστατες τις καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κατά περιόδους προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι. Ιδιαίτερα την Τρίτη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, αναμένεται να επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την 28η Οκτωβρίου

Η μεταβολή των καιρικών συνθηκών αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς σε ολόκληρη τη χώρα έχουν προγραμματιστεί παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η ένταση των βροχοπτώσεων παραμένουν στοιχεία που χρειάζονται παρακολούθηση, καθώς εξαρτώνται από την εξέλιξη και τη θέση των βαρομετρικών συστημάτων. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η κατάσταση θα πρέπει να αξιολογείται μέσα από τις νεότερες προγνώσεις, καθώς τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν. Το βέβαιο είναι ότι το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά στην καθημερινότητα, με περισσότερες βροχές, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.