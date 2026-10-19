Αμφίθυμος ο καιρός της εβδομάδας με λιακάδες, νοτιάδες αλλά και τοπικές βροχές - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Με ήπιες καιρικές συνθήκες, διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την εικόνα της πρόγνωσης για την εβδομάδα από τον Θοδωρή Κολυδά. Παράλληλα, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, διατηρώντας τον καιρό σε γενικές γραμμές ήπιο για την εποχή. Σε αρκετές περιοχές θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ οι νεφώσεις κατά τόπους θα πυκνώνουν και θα δίνουν βροχές.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να εντοπιστούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Οι βροχές θα έχουν κατά κανόνα τοπικό χαρακτήρα, χωρίς να προκύπτει από τη συνολική εικόνα σαφής ένδειξη για γενικευμένη κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα ηλιόλουστος, με νεφώσεις που θα αυξομειώνονται ανάλογα με την περιοχή.

Ενισχύονται οι νοτιάδες

Ένα από τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι η ενίσχυση των νοτιάδων. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να είναι πιο αισθητή στο Ιόνιο, όπου κατά τόπους μπορεί να φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.

Σε γενικές γραμμές βασικό χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι ο συνδυασμός ηλιοφάνειας, σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας και τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναμένεται παντού σημαντική μεταβολή του καιρού.

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Όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς «Συνολικά θα έχουμε μια εβδομάδα με αρκετές λιακάδες, πιο ευχάριστες θερμοκρασίες και παροδικά περάσματα βροχών, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/2112124463097487872}