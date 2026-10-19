Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη η χώρα θα μπει και πάλι σε φθινοπωρινές συνθήκες.

Αρχίζει η εβδομάδα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ο καιρός θα θυμίσει άνοιξη παρά φθινόπωρο τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, ενώ και οι θάλασσές μας θα είναι σε γενικές γραμμές καλοτάξιδες.

Κοντά στην Παρασκευή θα αρχίσει ο καιρός να μας τα χαλάει πρώτα στην δυτική Ελλάδα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της άλλης εβδομάδας ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος με μπόρες ακόμη και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, είναι μία ημέρα όπου ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με λίγες συννεφιές στα βορειοανατολικά τμήματα, οι οποίες μπορεί να αφήσουν κάποιες ψιχάλες.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν τόσο μέσα στο Ιόνιο, όσο και μέσα στο Αιγαίο πέλαγος, με εξαίρεση το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Ο υδράργυρος θα ξεκινάει από αρκετά χαμηλές τιμές για να προσεγγίζει αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι θα φθάσουμε σε αρκετές περιοχές τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου, και τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον υδράργυρο τοπικά να ξεπερνάει και τους 25 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να φθάνει ακόμη και τους 26-27 βαθμούς Κελσίου κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή.

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Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με τους ανέμους να είναι ασθενείς και μέτριας έντασης και τον υδράργυρο κοντά στους 23 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετή άνοδο του υδραργύρου αργά το μεσημέρι, παρ΄όλα αυτά νωρίς το πρωί και το βράδυ θα κάνει αρκετό κρύο, ιδιαίτερα γύρω από το λεκανοπέδιο.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δούμε άνοδο του υδραργύρου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, δεν περιμένουμε κάποιο κύμα κακοκαιρίας. Κοντά όμως στο απόγευμα της Πέμπτης με την Παρασκευή, θα εμφανιστούν κάποια φαινόμενα στα πιο βορειοδυτικά τμήματα.

Την Παρασκευή ένα βαρομετρικό χαμηλό χτυπά την πόρτα της χώρας μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα δώσει σε πρώτη προσέγγιση βροχές προς τα δυτικά βόρεια, βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και μέσα στο Σάββατο, την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα οι βροχές αυτές θα γίνουν εντονότερες και θα καλύψουν περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στη συνέχεια να στρέφονται σε βόρειους.

Καθώς πηγαίνουμε προς του Αγίου Δημητρίου και προς την εθνική μας εορτή, φαίνεται οτι ο καιρός θα χαλάσει αρκετά. Με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται να έχουμε βροχερή παρέλαση και πτώση της θερμοκρασίας, σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

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