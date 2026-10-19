Τρεις προορισμοί που πρέπει να προσθέσετε στη λίστα σας για το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο είναι μία περίοδος κατά την οποία η φύση αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα, η καθημερινότητα επιστρέφει στους αρχικούς της ρυθμούς και τα Σαββατοκύριακα φαντάζουν η ιδανική στιγμή για μία σύντομη απόδραση σε μέρη και προορισμούς που, ίσως, δεν έχετε ανακαλύψει μέχρι τώρα.

Η Ελλάδα διαθέτει ορεινά χωριά και μέρη που ταιριάζουν στις «απαιτήσεις» του φθινοπώρου. Παραδοσιακοί οικισμοί, εντυπωσιακά τοπία και θερμοκρασίες που σας επιτρέπουν να απολαύσετε τη βόλτα στην ύπαιθρο.

Αν και ορισμένοι προορισμοί είναι ευρέως γνωστοί ως τους ιδανικούς προορισμούς για τις φθινοπωρινές σας αποδράσεις, η Ελλάδα διαθέτει και λιγότερο γνωστά χωριά, που όμως, αξίζει να βάλετε στη λίστα σας.

3 προορισμοί που αξίζει να επισκεφθείτε το φθινόπωρο 2026

Δομνίστα Ευρυτανίας

Ίσως ένα από τα πιο γοητευτικά χωριά της Ευρυτανίας είναι η Δομνίστα, ένας τόπος που αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα κατά τη φθινοπωρινή περίοδο.

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Το χωριό απλώνεται σε υψόμετρο περίπου 1.003 μέτρων και απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, το οποίο μπορείτε εύκολα να το εντάξετε στο πρόγραμμα της εκδρομής σας.

Από την Αθήνα, το ταξίδι διαρκεί περίπου 4,5 ώρες, ωστόσο, τα ορεινά τοπία και η φυσική ομορφιά τη περιοχής αξίζουν τη διαδρομή.

Η Δομνίστα αποτελεί μία ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους αγαπούν τη φύση και θέλουν να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την καθημερινότητα.

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Φιγαλεία Ηλείας

Στη νότια πλευρά της Ηλείας, στα σύνορα με τη Μεσσηνία, βρίσκεται η Φιγαλεία, ένας προορισμός που συνδυάζει την ομορφιά της φύσης με την αρχαία ιστορία.

Το ταξίδι από την Αθήνα διαρκεί περίπου 4,5 ώρες, ενώ η περιοχή προσφέρεται και για εκδρομές στα γύρω χωριά.

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Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ποταμός Νέδα, με το φαράγγι και τους καταρράκτες του.

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Κόνιτσα – Στην Ήπειρο

Η Κόνιτσα είναι ένας από τους προορισμούς της Ηπείρου που σίγουρα αξίζει να ανακαλύψετε το φθινόπωρο και τον χειμώνα, ιδιαίτερα αν αγαπάτε τη φύση και τα ορεινά τοπία.

Αν και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 480 χιλιομέτρων από την Αθήνα, θεωρείται ένας από τους πιο γοητευτικούς, παραδοσιακούς προορισμούς με πλούσια ιστορία και γαστρονομικό ενδιαφέρον.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιοχής είναι το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας, ενώ μπορείτε να εξερευνήσετε τη χαράδρα του Αώου και να επισκεφθείτε τη Μονή Στομίου.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα Ζαγοροχώρια, τα οποία μπορείτε εύκολα να τα εντάξετε στο πρόγραμμα της εκδρομής σας.

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