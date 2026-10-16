Η ελώδης λίμνη της Κορινθίας που απλώνεται σε υψόμετρο 600 μέτρων. Εκεί όπου ο μύθος του Ηρακλή «ζωντανεύει».

Υπάρχουν προορισμοί στην Ελλάδα που δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε μακριά για να τους ανακαλύψετε. Λίμνες, ποτάμια, φαράγγια και υδροβιότοποι, συνθέτουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό τοπίο που αξίζει να γνωρίζεται. Ένα από αυτά τα μέρη είναι και η λίμνη Στυμφαλία, ένας ξεχωριστός φυσικός παράδεισος στην ορεινή Κορινθία, που συνδυάζει σπάνια οικολογική αξία, πλούσια ιστορία, μυθολογία και θεωρείται - ίσως - ο νοτιότερος υγροβιότοπος των Βαλκανίων.

Σε απόσταση περίπου δύο ωρών από το κέντρο της Αθήνας, η Στυμφαλία αποτελεί ιδανική επιλογή για μία μονοήμερη εκδρομή ή ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, που θα σας φέρει πιο κοντά στη μυθολογία της χώρας.

Η λίμνη απλώνεται ανάμεσα σε καταπράσινες πλαγιές, χωριά και βουνά, στοιχεία που δημιουργούν μία σπάνια εικόνα που προσαρμόζεται σε κάθε εποχή του χρόνου.

Συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Πελοποννήσου και θεωρείται ένας από τους πιο ενδιαφέροντες φυσικούς προορισμούς ένα «ζωντανό» μνημείο.

Λίμνη Στυμφαλία – Ένας υγροβιότοπος στην καρδιά της ορεινής Κορινθίας

Η Στυμφαλία βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, σε μία κλειστή ορεινή «λεκάνη» της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, στους πρόποδες της Ζήρειας.

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Η έκταση και η εικόνα της λίμνης μεταβάλλεται με το πέρασμα των χρόνων, καθώς επηρεάζεται από τις βροχοπτώσεις και τις εποχές του έτους.

Παράλληλα, αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Ο υγροβιότοπος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς της Ελλάδας, καθώς φιλοξενεί σπάνια είδη πουλιών, με την γεωγραφική του θέση να τον κατατάσσει σε έναν από τους νοτιότερους υγρότοπους των Βαλκανίων.

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Η σύνδεση με τη μυθολογία και ο άθλος του Ηρακλή

Σύμφωνα με τον γνωστό μύθο, στην περιοχή ζούσαν οι Στυμφαλίδες Όρνιθες, πουλιά που προκαλούσαν καταστροφές και απειλούσαν τους κατοίκους. Η εξόντωσή τους αποτέλεσε τον έκτο από τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο ήρωας κατάφερε να απομακρύνει τα πτηνά χρησιμοποιώντας χάλκινα κρόταλα, τα οποία του είχε προσφέρει η θεά Αθηνά.

Ο μύθος έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη λίμνη και το όνομά της, χαρίζοντας στην περιοχή μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της χώρας.

Για τους λάτρεις της φύσης, η Στυμφαλία είναι ένας προορισμός που αξίζει να ανακαλύψουν.

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