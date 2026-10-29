Η Αράλη συγκαταλεγόταν στις μεγαλύτερες εσωτερικές λίμνες του πλανήτη, καλύπτοντας περίπου 68.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στην ιστορία προκάλεσε η εκτροπή των ποταμών που τροφοδοτούσαν τη λίμνη Αράλη στην Κεντρική Ασία, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής βαμβακιού. Το σοβιετικό σχέδιο άρδευσης, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, άλλαξε ριζικά το τοπίο της περιοχής, οδηγώντας στην εξαφάνιση του μεγαλύτερου μέρους της λίμνης και στη δημιουργία μιας εκτεταμένης ερήμου.

Πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων, η Αράλη συγκαταλεγόταν στις μεγαλύτερες εσωτερικές λίμνες του πλανήτη, καλύπτοντας περίπου 68.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παράλληλα, αποτελούσε σημαντική πηγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς χιλιάδες αλιείς εξαρτώνταν από τα νερά της για την επιβίωσή τους.

Πώς ξεκίνησε η αποξήρανση της λίμνης Αράλη

Τη δεκαετία του 1960, η Σοβιετική Ένωση προχώρησε στην εκτροπή μεγάλου μέρους των υδάτων των ποταμών Αμού Ντάρια και Σύρ Ντάρια, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τη λίμνη. Το νερό διοχετεύτηκε σε αρδευτικά δίκτυα, προκειμένου να εξυπηρετήσει την επέκταση των γεωργικών εκτάσεων και, κυρίως, την καλλιέργεια βαμβακιού.

Η συγκεκριμένη πολιτική αύξησε τις ανάγκες για νερό, περιορίζοντας δραστικά τις ποσότητες που έφταναν στην Αράλη. Καθώς οι εισροές δεν επαρκούσαν πλέον για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την εξάτμιση, η στάθμη της λίμνης άρχισε να υποχωρεί σταδιακά.

Η συρρίκνωση επιταχύνθηκε τις επόμενες δεκαετίες, με την άλλοτε τεράστια υδάτινη έκταση να χάνει περισσότερο από το 90% της επιφάνειάς της. Η μεταβολή αυτή δεν επηρέασε μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την οικονομία των γύρω περιοχών, καθώς η αλιεία και οι συναφείς δραστηριότητες υπέστησαν σοβαρό πλήγμα.

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Από τη λίμνη στην έρημο Αραλκούμ

Η υποχώρηση των νερών άφησε πίσω έναν τεράστιο, γυμνό πυθμένα, έκτασης περίπου 60.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Με την πάροδο του χρόνου, το εκτεθειμένο έδαφος μετατράπηκε σε μια νέα ερημική περιοχή, γνωστή ως έρημος Αραλκούμ.

Στον πυθμένα είχαν συσσωρευτεί άλατα, αλλά και κατάλοιπα χημικών ουσιών από τις γεωργικές δραστηριότητες. Όταν το έδαφος στέγνωσε, οι ισχυροί άνεμοι άρχισαν να παρασύρουν αυτά τα υλικά, μεταφέροντάς τα σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι αμμοθύελλες και οι καταιγίδες σκόνης επιβάρυναν την ποιότητα του αέρα, ενώ η μεταφορά αλατιού και ρυπαντικών ουσιών επηρέασε τα γειτονικά εδάφη και τις καλλιέργειες. Παράλληλα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

Η καταστροφή της λίμνης Αράλη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των μακροχρόνιων συνεπειών που μπορεί να έχει η ανεξέλεγκτη διαχείριση των φυσικών πόρων, όταν οι ανάγκες της παραγωγής υπερισχύουν της προστασίας των οικοσυστημάτων.

Η προσπάθεια αποκατάστασης με τη φύτευση saxaul

Σήμερα, οι προσπάθειες περιορισμού των επιπτώσεων επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη σταθεροποίηση του εδάφους που έχει απομείνει εκτεθειμένο. Στο Ουζμπεκιστάν, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες φυτεύσεις saxaul, ενός ανθεκτικού φυτού της ερήμου που μπορεί να επιβιώσει σε ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες.

Το saxaul συμβάλλει στη συγκράτηση του εδάφους και στον περιορισμό της μεταφοράς σκόνης από τον πρώην πυθμένα της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι φυτεύσεις επιδιώκουν να περιορίσουν τη διασπορά αλάτων και άλλων επιβαρυντικών σωματιδίων, προστατεύοντας παράλληλα τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις σχετικές παρεμβάσεις, οι φυτεύσεις έχουν ξεπεράσει τα 1,7 εκατομμύρια τετραγωνικα μέτρα. Πρόκειται για μια προσπάθεια περιβαλλοντικής προστασίας σε μια περιοχή όπου η αποκατάσταση του οικοσυστήματος παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Παρότι η φύτευση ανθεκτικών φυτών μπορεί να περιορίσει ορισμένες από τις συνέπειες της ερημοποίησης, δεν αρκεί από μόνη της για να αντιστρέψει την καταστροφή που έχει συντελεστεί.