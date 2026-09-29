Η Crystal Lake ήταν γεμάτη από επικίνδυνα ιζήματα και απόβλητα έως το 2024.

Η Crystal Lake, στο Carsonia Park της Πενσιλβάνια, ήταν γεμάτη από επικίνδυνα ιζήματα και απόβλητα έως το 2024, σύμφωνα με το κέντρο περίθαλψης, αποκατάστασης και προστασίας άγριας ζωής Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center. Δεκάδες χελώνες και ψάρια που απομακρύνθηκαν από τη μολυσμένη λίμνη το 2025 επέστρεψαν πλέον στο φυσικό τους περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση μεγάλης επιχείρησης καθαρισμού.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, 49 χελώνες του είδους musk turtle απελευθερώθηκαν ξανά στη φύση. Είχαν διασωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών εκβάθυνσης που ξεκίνησαν το 2025 στην Crystal Lake, σύμφωνα με το WFMZ.

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Η λίμνη είχε γεμίσει επικίνδυνα ιζήματα

Η Crystal Lake ήταν γεμάτη από επικίνδυνα ιζήματα και απόβλητα έως το 2024, σύμφωνα με ανάρτηση του Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center. Η συσσώρευση είχε ως αποτέλεσμα το βάθος της λίμνης να περιοριστεί στο 1,2 μέτρο και να εμφανιστούν επιβλαβείς ανθίσεις φυκών. Το τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυο WFMZ ανέφερε επίσης συσσώρευση ιζημάτων και υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου.

Η Δημοτική Αρχή Ύδρευσης του Mount Penn Borough πρότεινε το 2024 ένα έργο εκβάθυνσης της λίμνης, το οποίο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2025.

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Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025 δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες της λίμνης μετά την αποστράγγισή της. Κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Lori Lilley, η οποία ζούσε για χρόνια κοντά στο πάρκο, εντόπισαν δεκάδες νεκρά ψάρια, χελώνες και σαλιγκάρια μέσα στη λάσπη και απευθύνθηκαν στο Aark.

«Βρήκαμε περισσότερες από 30 νεκρές χελώνες, πάρα πολλά νεκρά ψάρια, μερικές καραβίδες και εκατοντάδες νεκρά σαλιγκάρια. Ήταν εξοργιστικό και θλιβερό», δήλωσε η Lilley.

Η επιχείρηση διάσωσης

Τις δύο πρώτες ημέρες διασώθηκαν μόλις τέσσερις ζωντανές χελώνες. Η Lilley, ο σύζυγός της και μια ακόμη κάτοικος της περιοχής, η Tammy, αποφάσισαν τότε να αναζητούν χελώνες όποτε μπορούσαν.

«Έπαιρνα τις χελώνες στο σπίτι και τις κρατούσα ασφαλείς για λίγες ημέρες. Περίπου μία φορά την εβδομάδα, ο σύζυγός μου κι εγώ τις πηγαίναμε στο Aark, όπου η Amanda, διευθύντρια της κλινικής, και ο Nick αναλάμβαναν τη φροντίδα τους, φροντίζοντας να παραμένουν ασφαλείς και υγιείς», ανέφερε.

Τον Μάρτιο του 2026 άρχισε η επιστροφή των ερπετών στη λίμνη. Από την έναρξη του έργου, η οργάνωση έχει επίσης επωάσει και εκκολάψει περίπου 25 αυγά από χελώνες του είδους musk turtle.

Με πληροφορίες από People.com