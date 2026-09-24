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Η λίμνη Κορώνεια έχει έκταση μόλις 2,7 km².

Δραματική είναι η κατάσταση της λίμνης Κορώνειας στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, καθώς δορυφορικές εικόνες καταδεικνύουν μεγάλη συρρίκνωση του υδάτινου οικοσυστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η έκταση της λίμνης έχει μειωθεί κατά 94%.

Η Κορώνεια αποτελούσε την 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με έκταση 42,8 km² το 1984.

Τα τελευταία τρία χρόνια ωστόσο, η συρρίκνωσή της είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Η έκταση της λίμνης μειώθηκε στα 29,8 km² το 2024, στα 17,9 km² το 2025, ενώ σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εικόνα του 2026 έχει περιοριστεί σε μόλις περίπου 2,7 km².

Εικόνες που τράβηξε ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Τσακαλίδης δείχνουν ότι... η Κορώνεια εκπέμπει «SOS» .

Η κατάσταση της λίμνης Κορώνειας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Konstantinos Tsakalidis / SOOC