Η Όλγα Γκάλη εργάστηκε επί σειρά ετών σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι απηύθυναν το ύστατο χαίρε στη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, μετά από πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στην εξόδιο ακολουθία, η οποία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, ήταν παρόντες ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κούβελας, ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) , Γιάννης Βοϊτσίδης και ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκης Τζακόπουλος, ενώ στεφάνια απέστειλαν ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Κωσταντίνος Γκιουλέκας και η ΕΣΗΕΜ-Θ.

Επικήδειους εκφώνησαν η γενική γραμματέας της ΕΣΗΕΜ-Θ και προσωπική φίλη της εκλιπούσας, Ειρήνη Τσαρούχα και εκ μέρους της οικογένειας του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο οποίο εργάστηκε τα τελευταία χρόνια, η Βαρβάρα Καζαντζίδου, οι οποίες επισήμαναν το σθένος με το οποίο πάλεψε με την ασθένεια, αλλά και την αγάπη της για τη δημοσιογραφία.

Την πεποίθηση ότι η Όλγα Γκάλη σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή έδειξε τι σημαίνει μάχιμη, έντιμη και ασυμβίβαστη δημοσιογραφία, εξέφρασε η Ειρήνη Τσαρούχα. «Αποτίουμε φόρο τιμής σε μια δημοσιογράφο που τίμησε τον κλάδο μας, αποτελώντας υπόδειγμα ήθους και επαγγελματισμού για όλους μας», πρόσθεσε.

Tην υπόσχεση ότι εμείς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την Όλγα έδωσε η Βαρβάρα Καζαντζίδου. «Η Όλγα θα είναι πάντα ένα κομμάτι του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα υπάρχει στις αναμνήσεις μας και στις ιστορίες που θα λέμε και θα ξαναλέμε. Και είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι δεν φεύγουν εντελώς όσο υπάρχουν άλλοι που τους θυμούνται, που τους αγαπούν και που συνεχίζουν να μιλούν για αυτούς».

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Η Όλγα Γκάλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968. Εργάστηκε στα δημοτικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης (TV100, FM100), στο εκδοτικό συγκρότημα «Μακεδονία-Θεσσαλονίκη», στις εφημερίδες «Εγνατία», «Ελληνικός Βορράς», «Θεσσαλονίκη», «Τύπος Θεσσαλονίκης», «Πρώτο Θέμα» και «Καρφίτσα», σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους, ενώ είχε μακρά συνεργασία και με κυπριακά μέσα. Ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά.