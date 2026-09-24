Η Θάλεια Ματίκα μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου η Θάλεια Ματίκα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη, εστιάζοντας σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις που βίωσαν ως ζευγάρι και ως γονείς.

Όπως είχε εξομολογηθεί και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν υποστεί σοβαρή οικονομική καταστροφή, με την Θάλεια Ματίκα, να αναφέρει στην Κατερίνα Καινούργιου:

«Μετά την οικονομική καταστροφή ξεκινήσαμε από το υπό του μηδενός. Νομίζω, όχι από το μηδέν. Να ‘ναι καλά ο Τάσος, να το πω αυτό, γιατί εγώ ναι στήριξα εννοείται, αλλά… Είχαμε τα παιδιά τότε, και όχι μόνο είχαμε τα παιδιά. Ήρθε και ο covid. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο».

Και συνέχισε: «Αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει, και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν, γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική ρε παιδί μου και αυτός έχει μια τρομερή τόλμη και πυγμή και το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα νομίζω. Και το ‘κανε, το ‘κανε και το ‘κανε εντάξει… Βέβαια αυτό του έχει αφήσει ένα κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω ‘Ρε παιδί μου, λίγο ήρεμα, μη πάθεις τίποτα’ και μου λέει ‘Όχι, πάμε’. Του είπα κάποια στιγμή να σταματήσει, τίποτα, δεν άκουγε».

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Θάλεια Ματίκα: «Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Τάσο, είναι ο άνθρωπός μου»

Σε άλλο σημείο της συζήτηση, η Θάλεια Ματίκα μίλησε για τη σχέση της με τον Τάσος Ιορδανίδη: «Νομίζω ότι ο Τάσος έχει ένα καλό, δεν έχει καθόλου ψώνιο μέσα του. Είναι ένας κανονικός, γήινος άνθρωπος που πατάει κανονικά στον πλανήτη μας και ξέρει τι θέλει από μικρός. Δηλαδή, ήξερα από την ημέρα που τον γνώρισα ότι ήθελε οικογένεια… Λέει πράγματα που δεν τ’ ακούς εύκολα στη σημερινή εποχή. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Πέρα από τον έρωτα είναι και η συντροφικότητα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θα μείνει όταν με το καλό τα παιδιά μας φύγουν και ανοίξουν τα φτερά τους. θέλω να είναι εκεί μαζί μου».

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Η Θάλεια Ματίκα μίλησε για την οικογένεια και τα παιδιά της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Θάλεια Ματίκα, αναφέρθηκε στην οικογένειά της και τα παιδιά της, εξηγώντας ότι αρχικά δεν ένιωθε έτοιμη να γίνει μητέρα, κάτι που άλλαξε μετά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού:

«Δεν ήμουν αποφασισμένη και ήρθε η εγκυμοσύνη, οπότε ήρθε ένα μωρό που δεν ήξερα τι να το κάνω γιατί αισθανόμουν ότι επικοινωνείς μόνο με τους ανθρώπους που έχουν φωνή και σου μιλούν. Άκου σκέψεις. Αλλά με τα παιδιά έπαθα το αντίθετο. Στην αρχή ήμουν… Σιγά – σιγά άρχισα να μπαίνω στον κόσμο μου. Έχω κάνει πολλά πράγματα πίσω και είμαι συνέχεια με τα παιδιά μου. Σε κερδίζουν…».

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