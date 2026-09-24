Αναφορά της υπηρεσίας πληροφοριών της Δανίας για πιθανές ενέργειες της Ρωσίας.

Η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες, εκτιμά η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας.

Σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Πέμπτη, η υπηρεσία πληροφοριών άμυνας της Δανίας προειδοποιεί για «χαμηλό αλλά αυξανόμενο» κίνδυνο να εξαπολύσει η Ρωσία πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον υποδομών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ή να πραγματοποιήσει περιορισμένη εισβολή σε γειτονική χώρα με μικρό αριθμό στρατιωτών, που ενδέχεται να επιχειρήσουν χωρίς διακριτικά.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε μερικές ώρες μετά τη φωτιά σε επίγειο σταθμό της Starlink στην κεντρική Πολωνία, την οποία οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν σαμποτάζ. Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαφκόφσκι, δήλωσε ότι η φωτιά «ήταν σχεδιασμένη σκόπιμα ώστε να αχρηστεύσει τον σταθμό», διακόπτοντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο για διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικού στρατού. Ο Γκαφκόφσκι δήλωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για τη φωτιά, αλλά «πολλές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι συνάδει με το νέο δόγμα επίθεσης της Ρωσίας».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σειρά άλλων περιστατικών- ανάμεσά τους φωτιές σε εργοστάσια drone και σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο- επίσης ερευνώνται για πιθανές σχέσεις με τη Μόσχα, η οποία αρνείται την εμπλοκή της σε τέτοιες επιθέσεις.

Η προειδοποίηση των Δανών για τη Ρωσία

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι επικεφαλής αρκετών ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία μπορεί να προετοιμάζει πιο αποφασιστικές ενέργειες, προκειμένου να δοκιμάσει τη δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ στην υποστήριξη της Ουκρανίας, αν και διίστανται οι απόψεις για το πόσο άμεσα μπορεί να γίνει μια τέτοια κίνηση.

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Η Ρωσία αναμένεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών με «μεγαλύτερες συνέπειες» για εκείνους που θα μπουν στο στόχαστρο τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν οι Δανοί, συμπεριλαμβανομένων «καταστροφικών κυβερνοεπιθέσεων που παραλύουν κοινωνικές λειτουργίες, όπως και σαμποτάζ με υψηλό κίνδυνο πρόκλησης θυμάτων».

Στόχος των ενεργειών της Ρωσίας θα ήταν η εκτροπή ευρωπαϊκών πόρων από την υποστήριξη της Ουκρανίας και η εμβάθυνση των διαιρέσεων εντός του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση του Συμμαχία αποτύχει να συμφωνήσει σε συλλογική αντίδραση, αναφέρει η έκθεση.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας θεωρεί ότι παραμένει «εξαιρετικά απίθανο» να εξαπολύσει η Ρωσία ολοκληρωτική εισβολή σε χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ, ωστόσο σημειώνει ότι αυτό «δεν μπορεί να αποκλειστεί». Σύμφωνα με τους Δανούς, η Ρωσία θα μπορούσε να προσπαθήσει να τεστάρει το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που δεσμεύει τα μέλη της Συμμαχίας σε συλλογική άμυνα.

Πηγή που έχει γνώση του τρόπου σκέψης της Μόσχας συμφώνησε ότι είναι πιθανό η Ρωσία να εντατικοποιήσει τις υβριδικές επιθέσεις. «Η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας είναι πεπεισμένη ότι κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, όχι απλά παρέχοντας στην Ουκρανία όπλα και πληροφορίες, αλλά βοηθώντας να κατευθύνει πυραύλους και drones», ανέφερε η πηγή.

«Επομένως, πιστεύουν ότι ήδη το ΝΑΤΟ διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και ότι η Ρωσία έχει δικαίωμα να ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο», συμπλήρωσε.

Πηγή: Guardian