Αφορμή στάθηκε ο θάνατος ενός προπονητή θαλάσσιου σκι στην πολιτεία Γιουκατάν του Μεξικό.

Στο κλείσιμο έξι τεχνητών λιμνών στην τουριστική πολιτεία του Γιουκατάν προχώρησαν οι αρχές στο Μεξικό, καθώς στα νερά τους βρέθηκε η εξαιρετικά επικίνδυνη «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα» Naefleria fowleri.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες ανέλυσαν τα νερά των λιμνών, έπειτα από τον θάνατο ενός προπονητή θαλάσσιο σκι τον Σεπτέμβριο, ο οποίος προσβλήθηκε από την αμοιβάδα.

Οι λίμνες αυτές κατασκευάστηκαν για ψυχαγωγικούς σκοπούς, προκειμένου οι τουρίστες να μπορούν να κάνουν watersports, ενώ γύρω τους δημιουργήθηκαν εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και πολυτελείς κατοικίες.

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Το Γιουκατάν είναι γνωστό για τις παραλίες του, στον Κόλπο του Μεξικού, τα παραθεριστικά κέντρα και τα ερείπια των πόλεων των Μάγια.

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Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται θάνατος από την αμοιβάδα αυτήν στο Γιουκατάν.

Ο υπουργός Υγείας της Πολιτείας, Αλμπέρτο Αλκοσέρ, προέτρεψε τους κατοίκους να αναζητήσουν αμέσως ιατρική συμβουλή αν έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα νερά. «Η υπάρξη της αμοιβάδας στο περιβάλλον δεν σημαίνει ότι έχουμε επιδημία, ούτε ότι όσοι επισκέφθηκαν την περιοχή είναι ασθενείς», διευκρίνισε. «Η μόλυνση συμβαίνει μόνο όταν μολυσμένο νερό (…) μπαίνει στη μύτη», εξήγησε.

Ο προπονητής του σκι νοσηλευόταν επί αρκετές ημέρες και πέθανε τελικά από πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια εξαιρετικά σπάνια φλεγμονή του εγκεφάλου που προκαλεί η αμοιβάδα. Η Naegleria fowleri ακμάζει σε στάσιμα γλυκά νερά λιμνών, ποταμών, ελών παντού στον κόσμο, ιδίως σε θερμοκρασίες μεταξύ 35-46 βαθμών Κελσίου. Σπανίως προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο, όμως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μόλυνση είναι θανατηφόρα.