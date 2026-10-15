«Είμαι απόλυτα αθώα. Δεν είμαι ένοχη» δήλωσε και η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες στο δικαστήριο.

Αθώος στις κατηγορίες εναντίον τους για συνωμοσία με σκοπό τα βασανιστήρια δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο την Πέμπτη.

Αρχικά η αμερικανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον Μαδούρο για ναρκο- τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα ενώ την περασμένη εβδομάδα πρόσθεσαν νέες (κατηγορίες) εναντίον του ίδιου και της συζύγου του.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες παραμένουν κρατούμενοι στη Νέα Υόρκη μετά την απαγωγή τους από αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο. Το ζευγάρι έχει δηλώσει ότι είναι αθώο στις κατηγορείς που του αποδίδονται και υποστηρίζουν και οι δύο ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί, με το σκεπτικό ότι καλύπτονται από την ετεροδικία λόγω κρατικής ασυλίας. Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2027.

Κατηγορίες περί βασανισμών

Στις νέες κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι κυβερνητικοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μαδούρο και την Φλόρες ότι «δημιούργησαν και διατήρησαν ένα βίαιο σύστημα καταπίεσης» που οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους, κακοποιήσεις και βασανιστήρια πολιτών της Βενεζουέλας.

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δήλωσε την Πέμπτη στο δικαστήριο πως πρόκειται για «ψευδείς κατηγορίες και ψευδείς καταθέσεις εναντίον του». «Απορρίπτω πλήρως αυτό το έγγραφο (με τις κατηγορίες)» είπε ο Μαδούρο στα Ισπανικά.

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Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διέκοψε τον Μαδούρο και σημείωσε πως το δικαστήριο θα καταχωρίσει τη δήλωσή του ως «μη ένοχος». «Είμαι απόλυτα αθώα. Δεν είμαι ένοχη» δήλωσε η Φλόρες μέσω μεταφραστή.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες εμφανίστηκαν στο δικαστήριο με αμφίεση κρατουμένων και πιο αδυνατισμένοι κατά την κράτησή τους στο Μπρούκλιν.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι καταγγελλόμενες μέθοδοι βασανιστηρίων περιλάμβαναν «ηλεκτροσόκ, ασφυξία, βιασμό, αναγκαστική γύμνια, παρατεταμένη απομόνωση, λιμοκτονία, κελιά τιμωρίας και ψυχολογικά βασανιστήρια».

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν επίσης τον Μαδούρο ότι ενέκρινε τη χρήση βασανιστηρίων «εναντίον συγκεκριμένων ατόμων», ενώ υποστηρίζουν ότι και Αμερικανοί πολίτες υπέστησαν βασανιστήρια στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κατηγορήσει τον Μαδούρο, τη σύζυγο και τον γιο του, καθώς και τους συνεργούς τους, για συμμετοχή σε συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και για συνεργασία με καρτέλ που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο παρελθόν, ο Μαδούρο είχε χαρακτηρίσει τέτοιες κατηγορίες ως εργαλείο για την προώθηση «ιμπεριαλιστικών» σχεδίων, με στόχο την απόκτηση πρόσβασης στα πλούσια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

Οι δικηγόροι των Μαδούρο και Φλόρες ισχυρίστηκαν ότι ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ο ηγέτης ενός κυρίαρχου κράτους και επομένως έχει ασυλία από διώξεις και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για παράνομες πρακτικές.

Η Φλόρες ανεπιτυχώς ζήτησε από το δικαστήριο να αφεθεί ελεύθερη ενώ περιμένει τη δίκη επικαλούμενη καρδιακά προβλήματα και άλλα ζητήματα υγείας κατά κοκαΐνης και για συνεργασία με καρτέλ που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο παρελθόν, ο Μαδούρο είχε χαρακτηρίσει τέτοιες κατηγορίες ως εργαλείο για την προώθηση «ιμπεριαλιστικών» σχεδίων, με στόχο την απόκτηση πρόσβασης στα πλούσια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

Οι δικηγόροι των Μαδούρο και Φλόρες ισχυρίστηκαν ότι ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ο ηγέτης ενός κυρίαρχου κράτους και επομένως έχει ασυλία από διώξεις και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για παράνομες πρακτικές.

Η Φλόρες ανεπιτυχώς ζήτησε από το δικαστήριο να αφεθεί ελεύθερη ενώ περιμένει τη δίκη επικαλούμενη καρδιακά προβλήματα και άλλα ζητήματα υγείας κατά τη διάρκεια της κράτησής της στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν.

Με πληροφορίες του BBC





