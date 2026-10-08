Οι κατήγοροι ανέφεραν ότι τα βασανιστήρια ήταν συνήθης τακτική για τον Μαδούρο προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε νέες κατηγορίες κατά του συλληφθέντα πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, που παραμένουν κρατούμενοι στις ΗΠΑ.

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι διέταξε βασανιστήρια Αμερικανών πολιτών και άλλων κρατουμένων στη Βενεζουέλα με σκοπό να φιμώσει την αντιπολίτευση και να διατηρηθεί στην εξουσία. Οι κατηγορίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, προστίθενται στις κατηγορίες που έχουν ήδη απαγγελθούν στον 63χρονο Μαδούρο και την 69χρονη σύζυγό του από την κυβέρνηση.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη νακρο- τρομοκρατία και την εισαγωγή κοκαΐνης μαζί με άλλα εγκλήματα, για τα οποία οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι. Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2027.

Στο 30σέλιδο κατηγορητήριο, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη περιλαμβάνεται μια νέα κατηγορία εναντίον του Μαδούρο και της Φλόρες για για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη βασανιστηρίων.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι τουλάχιστον από το 1999 έως το 2025, το πρώην προεδρικό ζευγάρι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας είχαν προκαλέσει σοβαρό σωματικό και ψυχικό πόνο για να τιμωρήσουν μέλη της πολιτικής αντιπολίτευσης, να φιμώσουν τη διαφωνία και να προστατεύσουν την εξουσία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κατήγοροι ανέφεραν ότι τα βασανιστήρια ήταν συνήθης τακτική για τον Μαδούρο προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας αξιωματούχος διέταξε τη δολοφονία των αντιπάλων του καθεστώτος Μαδούρο, επέβλεπε τα βασανιστήρια και προσωπικά ο ίδιος απείλησε να δολοφονήσει το παιδί κρατουμένου.

Ένας άλλος αξιωματούχος, ο οποίος σύμφωνα με τον κατηγορητήριο λογοδοτούσε απευθείας στον Μαδούρο ανέπτυσσε μεθόδους βασανιστηρίων που παρουσίαζε στη συνέχεια για αποδοχή στον Μαδούρο και ηγείτο μιας υπηρεσίας υπεύθυνης για τον βασανισμό δεκάδων θυμάτων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Σε μία τρίτη περίπτωση, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ένας άλλος αξιωματούχος διέταξε και συμμετείχε προσωπικά στον βασανισμό πολιτών και μελών του στρατού. Ανάμεσά τους ήταν Αμερικανοί πολίτες, που φέρεται να αποτελούσαν απειλή για την ηγεσία του Μαδούρο.

Οι δικηγόροι των Μαδούρο και Φλόρες αντικρούουν τους ισχυρισμούς λέγοντας πως δεν θα πρέπει να διωχθούν σε αμερικανικό δικαστήριο, με την αιτιολογία της ετεροδικίας λόγω κυριαρχίας. Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση, ο Alvin K. Hellerstein, δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί των αιτημάτων τους για απόρριψη της αγωγής.

Με πληροφορίες των New York Times