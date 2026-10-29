Την ενοχή των αστυνομικών πρότεινε ο εισαγγελέας. Την είδηση έκανε γνωστή ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης.

Την ενοχή και των έξι κατηγορούμενων αστυνομικών για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου πρότεινε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας.

Η εισαγγελική πρόταση αφορά τα περιστατικά της 14ης Ιουνίου 2020 στον Βόλο, τόσο κατά τη μεταφορά του με περιπολικό όσο και μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση.

H εισαγγελέας εισηγήθηκε επίσης την ενοχή για επικίνδυνη σωματική βλάβη ως προς τις πράξεις μέσα στην αστυνομική υπηρεσία. Για τα περιστατικά κατά τη μεταφορά με το περιπολικό, πρότεινε την ενοχή των εμπλεκομένων, με εξαίρεση τον κατηγορούμενο που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η ανάρτηση του Γιάννη Μάγγου:

Πρόταση εισαγγελέως: ενοχή όλων για βασανιστήρια.

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Ενοχή όλων για παράνομη έκθεση.

Ενοχή για επικίνδυνη σωματική βλαβη και των έξι μέσα στην Υ/Α Βόλου και απαλλαγή των δύο μέσα στο αυτοκίνητο.

Απαλλαγή όλων για παράνομη κατακράτηση.