Η δικαστική διαμάχη που κατέληξε υπέρ του ασφαλιζόμενου, φέρνοντας την αποζημίωση των 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια αναπάντεχη τροπή πήρε η υπόθεση της ασφάλειας ενός ζευγαριού στις ΗΠΑ, καθώς εξελίχθηκε σε μία πολυετή δικαστική διαμάχη. Συγκεκριμένα, μία χήρα από τη Νεμπράσκα διεκδίκησε την αποζημίωση που δικαιούταν από το ασφαλιστήριο ζωής του συζύγου της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή λίγα χρόνια νωρίτερα.

Παρά τη διαμάχη, η υπόθεση κατέληξε υπέρ της με την ασφαλιστική να υποχρεούται να της καταβάλει ως αποζημίωση το ποσό των 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρεται στο moneywise.com, η Vaneza Ramos, έχασε τον σύζυγό της, το Μάιο του 2020, καθώς εκείνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από επιπλοκές του Covid.

Ο σύζυγος, Jose Gaytan, διέθετε ασφαλιστήριο ζωής που ανερχόταν στα 350.000 δολάρια, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του είχε καταβάλει στο ποσό των 17,360 δολαρίων σε ασφάλιστρα.

Παρ’ όλα αυτά, όταν η Vaneza Ramos ζήτησε την καταβολή της αποζημίωσής της, η ασφαλιστική εταιρεία Farmers New World Life Insurance, απέριψε το αίτημά της υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της είχε αποκρύψει το ιατρικό ιστορικό καρδιοπάθειας που τον βάραινε κατά τη συμπλήρωση της αίτησης. Πράγματι, εκείνος, λίγους μήνες πριν είχε υποστεί έμφραγμα.

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Γιατί η ασφαλιστική αρνήθηκε το αίτημα και πώς η χήρα κατάφερε να πάρει την αποζημίωση

Ο Jose Gaytan, λίγους μήνες πριν καταθέσει την αίτηση για την ασφάλεια ζωής είχε υποστεί έμφραγμα, ωστόσο η σύζυγός του, υποστήριξε ότι ο ασφαλιστικός πράκτορα γνώριζε το πρόβλημα υγείας και ότι είχε δηλωθεί κανονικά στον προσωπικό του φάκελο, μαζί με τα έγγραφα για την φαρμακευτική αγωγή.

Παράλληλα, η ασφαλιστική εταιρεία είχε πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο στο ιατρικό ιστορικό του πελάτη της.

Η ασφαλιστική αρχικά αρνούταν να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης που ανερχόταν στα 350.000 δολάρια, ωστόσο, δέχτηκε να καταθέσει μόνο τα 17.360 εξ αυτών που είχαν πληρωθεί από τον πελάτη της πριν από τον θάνατό του.

Η χήρα, βέβαια, δεν αποδέχθηκε την πρόταση και η υπόθεση πέρασε στα χέρια της δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 2022.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης το δικαστήριο φάνηκε να τάσσεται υπέρ της ασφαλιστικής, όταν η Vaneza Ramos, κατέθεσε αγωγή και τελικά δικαιώθηκε από τους ενόρκους.

Η απόφαση των ενόρκων, ήταν υπέρ της συζύγου, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα θα έπρεπε να λάβει ως αποζημίωση το αρχικό ποσό της ασφάλειας, δηλαδή τα 350.000 δολάρια.

Η υπόθεση, ωστόσο, συνεχίστηκε και με δεύτερη δικαστική διαμάχη. Στις 16 Οκτωβρίου, οι ένορκοι επιδίκασαν στη χήρα επιπλέον αποζημίωση ύψους 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων, για παραβίαση υποχρεώσεων.