Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και αν στις εξετάσεις αίματος δεν παρατηρείται αναιμία.

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να αποτελέσει ένα συχνότερο πρόβλημα απ’ ότι μπορείτε να φανταστείτε, καθώς μπορεί να μην έχει διαγνωστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως, μπορεί να υπάρχει ακόμη και αν δεν έχει παρατηρηθεί αναιμία.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του kctv5.com και τις πληροφορίες που μοιράζεται η ειδικός, Δρ. Jacquelyn Powers, ορισμένα συμπτώματα χρειάζονται περισσότερη προσοχή, καθώς είναι πιθανό να συνδέονται με τον χαμηλό σίδηρο, χωρίς να έχουν φανεί ανησυχητικές τιμές στις εξετάσεις αίματος.

Συχνά, οι άνθρωποι με χαμηλά επίπεδα σιδήρου, αντιμετωπίζουν επίμονη κόπωση, αδυναμία ή ζάλη, δυσκολία στη συγκέντρωση, δύσπνοια ή ταχυπαλμίες, τριχόπτωση και ευαισθησία στα νύχια, ενώ είναι πιθανό να παρουσιάζεται στον έναν στους τρεις ενήλικες.

Οι νέες οδηγίες για την εξέταση σιδήρου

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα η Αμερικανική Αιματολογική Εταιρεία (ASH), δημοσίευσε πρόσφατα νέες διαγνωστικές συστάσεις, στις οποίες θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μέτρηση φερριτίνης, της πρωτεΐνης που αποθηκεύει τον σίδηρο στον οργανισμό.

Οι νέες συστάσεις αναφέρουν ότι η αξιολόγηση των αποθεμάτων σιδήρου στον οργανισμό γίνεται κυρίως μέσω της μέτρησης της φερριτίνης. Τα επίπεδα που μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη σιδήρου διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας:

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Οι προτεινόμενες τιμές για διάγνωση της έλλειψης σιδήρου είναι:

• Στα παιδιά 9 μηνών έως 4 ετών: Τιμές φερριτίνης έως 20 ng/mL μπορεί να υποδηλώνουν έλλειψη σιδήρου.

• Στους περισσότερους ενήλικες: Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να διαπιστωθεί όταν η φεριτίνη είναι ίση ή χαμηλότερη από 30 ng/mL.

• Στις γυναίκες με έντονη έμμηνο ρύση και σε άτομα υψηλού κινδύνου: Το όριο μπορεί να αγγίζει το 50 ng/mL.

• Σε ενήλικες με φλεγμονή: Η φερριτίνη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της φλεγμονής, γι’ αυτό και οι ειδικοί λαμβάνουν υπόψη τιμές έως 100 ng/mL και εξετάζουν περαιτέρω παράγοντες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι γυναίκες με έντονη έμμηνο ρύση, ή γυναίκες που διανύουν την εγκυμοσύνη τους, τα παιδιά και άτομα με χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν την απορρόφηση σιδήρου.