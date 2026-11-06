Ένας «τυπικός έλεγχος ασφαλείας» οδήγησε στη δέσμευση του λογαριασμού και 37.000 λιρών που διατηρούσε το ζευγάρι για την αγορά σπιτιού.

Με μία δυσάρεστη έκπληξη ήρθε αντιμέτωπο ένα ζευγάρι, όταν η γυναίκα είδε τον λογαριασμό της στη Revolut να δεσμεύεται για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του «τυπικού ελέγχου ασφαλείας» από την εταιρεία, ωστόσο από τη γυναίκα δεν είχε ζητηθεί κανένα έγγραφο ή διευκρίνηση σχετικά με την προέλευση των χρημάτων της, σύμφωνα με το theguardian.com.

Η αποτέλεσμα της διαδικασίας, δεσμεύτηκαν από τη γυναίκα περισσότερα από 37.000 λίρες, οι οποίες βρίσκονταν στο λογαριασμό της και προορίζονταν για την προκαταβολή αγοράς σπιτιού.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, το ζευγάρι είχε ήδη ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικίαζαν ότι αναμένεται να αποχωρήσουν, ενώ πλησίαζε και η ημερομηνία για την ολοκλήρωση της νέας αγοραπωλησίας.

Ένας «τυπικός έλεγχος ασφαλείας» που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών

Αν και αρχικά το πρόβλημα αφορούσε αποκλειστικά τον κοινό αποταμιευτικό λογαριασμό του ζευγαριού, η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο όταν η Revolut επέβαλε περιοριστικούς όρους και στον προσωπικό λογαριασμό του συζύγου, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να μείνει ουσιαστικά χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

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Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ορισμένες πάγιες εντολές πληρωμών απορρίπτονταν, αυξάνοντας την ανησυχία του ζευγαριού.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα του theguardian.com, ο πελάτης ανέφερε ότι η εταιρεία έδινε επανειλημμένα συγκεκριμένες προθεσμίες για την άρση των περιορισμών, χωρίς όμως, αυτές να τηρούνται τελικά.

Επιπλέον, η επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών δεν απέδωσε καρπούς, καθώς οι εκπρόσωποι του τμήματος δεν μπορούσαν να τους ενημερώσουν για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η απάντηση της Revolut και η αποζημίωση των 175 λιρών

Μετά από παρεμβάσεις και τις σχετικές αναφορές, οι λογαριασμοί του ζευγαριού αποδεσμεύτηκαν, σχεδόν τρεις εβδομάδες από την αρχική δέσμευση.

Παράλληλα η Revolut, προσέφερε στο ζευγάρι την αποζημίωση των 175 λιρών ως ένδειξη καλής θέλησης.

Τέλος, η εταιρεία ανέφερε ότι οι υποχρεώσεις που υπάρχουν στους κανονισμούς της δεν της επέτρεπαν να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον έλεγχο, ενώ αναγνώρισε ότι η διαδικασία διήρκησε περισσότερο από το αναμενόμενο και ότι η επικοινωνία με τους πελάτες της, όντως, δεν ανταποκρίθηκε στα προβλεπόμενα πρότυπα.

Σύμφωνα με τη theguardian.com, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν λογαριασμούς στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν οι συναλλαγές ή τα έσοδα χρημάτων προκαλούν υποψίες.