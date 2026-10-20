Η Revolut διαβεβαιώνει τους πελάτες της ότι τα χρήματα και τα προσωπικά τους δεδομένα παρέμειναν ασφαλή

Την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της ανακοίνωσε η Revolut, μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν νωρίτερα σήμερα, εξαιτίας τεχνικής βλάβης στις υπηρεσίες της Google Cloud.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η διακοπή λειτουργίας επηρέασε ορισμένες από τις υπηρεσίες της Revolut, προκαλώντας προβλήματα στη χρήση τους.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τα τεχνικά ζητήματα έχουν πλέον επιλυθεί και οι υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί.

Παράλληλα, η Revolut διαβεβαιώνει τους πελάτες της ότι τα χρήματα και τα προσωπικά τους δεδομένα παρέμειναν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας.

Η επίσημη ανακοίνωση της Revolut

«Νωρίτερα σήμερα, ορισμένες υπηρεσίες της Revolut παρουσίασαν διακοπή λειτουργίας λόγω προβλήματος στις υπηρεσίες της Google Cloud.

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Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες έχουν πλέον αποκατασταθεί. Τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή και παρέμειναν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε».

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